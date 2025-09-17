พท.ยันร่างแก้ รธน. ไม่ยุ่งอำนาจส.ว.หวั่นเมินร่วมมือ เปิดโมเดลสสร. 150 คน เลือกทางอ้อมยึดปชช.

“ชลน่าน” ยันร่างแก้ รธน. พท. ไม่แตะอำนาจ ส.ว. หวั่นเสียความร่วมมือ – เปิดโมเดล สสร. 150 คน เลือกทางอ้อม ยึดประชาชนมีส่วนร่วม
วันนี้ (17ก.ย.) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 โดยระบุว่า คณะทำงานของพรรคเพื่อไทยที่มีนายชูศักดิ์ ศิรินิล เป็นประธาน มีมติชัดว่าจะเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพียงการเพิ่ม หมวด 15/1 เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยไม่แตะมาตรา 256 หรืออำนาจ ส.ว. เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อการตัดสินใจและอาจไม่ได้รับความร่วมมือจาก ส.ว.
สำหรับเนื้อหาหมวดใหม่ กำหนดให้ตั้ง สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) จำนวน 150 คน มาจาก 2 ช่องทาง คือ 1. ให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดเลือกบุคคลตามฐานประชากรจำนวน 2 เท่าของ สสร. ที่จังหวัดจะได้ เช่น จ.น่านมีโควตา 1 ที่นั่ง ต้องเลือกมา 2 คน รวมทั่วประเทศราว 200 คน จากนั้นให้รัฐสภาคัดเลือกเหลือ 100 คน 2. มาจากการคัดเลือกขององค์กรและสถาบันวิชาการที่กำหนดคุณสมบัติไว้ เช่น คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สภาทนายความ องค์กรวิชาชีพ รวมราว 50 คน
“วิธีนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมสูงสุด แต่ยังคงเป็นการเลือกตั้งทางอ้อม ไม่ซ้ำรอยโมเดลวุฒิสภาแบบอาชีพที่เสี่ยงบล็อกโหวต พร้อมกำหนดให้ กกต.จัดการเลือกตั้งเช่นเดียวกับการเลือก ส.ส.”
ต่อข้อกังวลว่าขั้นตอนให้รัฐสภาเป็นผู้เลือก สสร.ในชั้นสุดท้ายอาจเปิดช่องให้ฝ่ายการเมืองส่งคนของตัวเองมาร่างรัฐธรรมนูญ นพ.ชลน่านยืนยันว่า กระบวนการรัฐสภาอิงเสียงข้างมากและอยู่ภายใต้การตรวจสอบของประชาชน ดังนั้น สสร. ไม่ว่าจะมาจากใครก็ไม่สามารถทำงานนอกกรอบผลประโยชน์ประชาชนได้