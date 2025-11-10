“บิ๊กเล็ก” ขอนายกฯ ระงับปฏิญญาไทย-กัมพูชา หลังทหารเหยียบทุ่นระเบิดเพิ่ม ชี้ เป็นพื้นที่ลาดตระเวนประจำ เตรียมแจ้ง AOT-สหรัฐฯ

“บิ๊กเล็ก” ขอนายกฯ ระงับการปฏิบัติการลงนามตามปฏิญญาไทย-กัมพูชา ไว้ก่อน ชี้ ทหารเหยียบทุ่นระเบิดเพิ่ม เป็นพื้นที่ที่ลาดตระเวนประจำ เตรียมทำหนังสือแจ้ง AOT-สหรัฐอเมริกา
วันนี้ (10 พ.ย.) ที่เมืองทองธานี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีที่ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดที่ห้วยตามาเรีย ว่า การเป็นผู้บังคับบัญชา การจะพูดอะไรมันต้องใช่ ซึ่งการพูดไปก่อนโดยที่ยังไม่ตรวจสอบไม่ใช่วิสัยของตน ซึ่งเมื่อสักครู่ตนได้เร่งรัดคำตอบจาก ผู้บัญชาการทหารบก และกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งกองทัพภาคที่ 2 ได้ให้ข้อมูลว่า พื้นที่ที่เกิดเหตุ เป็นเป็นพื้นที่ที่ลาดตระเวนอยู่เป็นประจำ และวันนี้ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนประสบเหตุขาขาด ซึ่งตนต้องขอแสดงความเสียใจต่อทหารที่ประสบเหตุ ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 2 คาดว่า จะเป็นการวางทุ่นระเบิดใหม่ เพราะฉะนั้นเป็นการปฏิบัติของฝ่ายกัมพูชาที่ไม่เคารพต่อผลการลงนามในปฏิญญา เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 68 ที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นตนจึงได้ขออนุมัติจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้หยุดการปฏิบัติตามปฏิญญาดังกล่าวไว้ก่อน
พล.อ.ณัฐพล ยังกล่าวด้วยว่า หนังสือประท้วงก็ได้ทำตามลำดับแล้วไปยังกระทรวงการต่างประเทศ และจะมีการตรวจสอบอีกต่อไป แต่ถ้ามีพบว่า เป็นท่าทีที่รุกล้ำอธิปไตยก็จะต้องมีการปฏิบัติมากกว่านี้
เมื่อถามว่า เหตุการณ์ดังกล่าวต้องทำหนังสือไปยังคณะผู้สังเกตการณ์ และผู้สังเกตการณ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยหรือไม่ พลเอก ณัฐพล ยืนยันว่า ทำแน่นอน ซึ่งขณะนี้คณะผู้สังเกตการณ์หรือ AOT ก็อยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ตนขอยืนยันว่า ขอหยุดการปฏิบัติการลงนามตามปฏิญญาดังกล่าวไว้ก่อน ที่นายกรัฐมนตรีไทยไปลงนามกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว
เมื่อถามย้ำว่า การตรวจสอบเป็นระเบิดใหม่ หรือการรุกล้ำอธิปไตย ที่บอกว่า จะทำมากกว่าประท้วงคืออะไร พล.อ.ณัฐพล บอกว่า จะให้ตอบก่อนได้อย่างไร