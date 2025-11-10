“กำนันนง” เปิดบ้านต้อนรับ “ธรรมนัส” กล้าธรรมเล็งปักหมุดเมืองตรังเป็นทางการ

“กำนันนง” คนดังเมืองตรัง เปิดบ้านต้อนรับ “ธรรมนัส” และรัฐมนตรีกล้าธรรม บรรยากาศเป็นกันเอง สะท้อนสายสัมพันธ์การเมืองตรังแน่นแฟ้น
ค่ำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 นายจำนงค์ นาวาแก้ว อดีตกำนันตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง เปิดบ้านจัดเลี้ยงต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งคณะทำงานลงพื้นที่
ภายในงานมีผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาจังหวัดตรัง และประชาชนผู้สนับสนุนจำนวนมากร่วมให้การต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและคึกคัก โดย ร.อ.ธรรมนัส พร้อมคณะ ได้ทักทาย ถ่ายภาพ และพูดคุยกับประชาชนอย่างเป็นกันเอง สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำระดับชาติและเครือข่ายการเมืองในพื้นที่จังหวัดตรังที่ยังคงเหนียวแน่น
งานเลี้ยงในค่ำคืนนี้ นับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณทางการเมืองที่จับตาได้ว่า “พรรคกล้าธรรม” ภายใต้การนำของ ร.อ.ธรรมนัส เริ่มปักหมุดสร้างฐานในจังหวัดตรังอย่างเป็นทางการ