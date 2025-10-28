"ธรรมนัส" ไม่หวั่นถูกโยงธุรกิจสีเทา แจงไม่ใช่ ปธ.ปราบสแกมเมอร์ แต่เป็นเรื่องปราบค้ามนุษย์ ยันไม่โกรธ "ชาดา" พูดใช้โจรปราบโจร

"ธรรมนัส" ไม่หวั่นถูกโยงธุรกิจสีเทา แจงไม่ได้นั่งหัวโต๊ะปากสแกมเมอร์ แต่เป็นรองนายกฯ คุม 4 กระทรวง ปราบค้ามนุษย์ ยาหอม "ชาดา" พี่น้องกันไม่มีวันโกรธ มั่นใจฐานเสียงกล้าธรรมแน่นปึ๊ก
วันที่ 28 ต.ค.เมื่อเวลา 10.05 น.ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทยออกมาระบุถึงการปราบสแกมเมอร์ว่า ใช้โจรปราบโจร ตรงนี้รู้สึกน้อยใจหรือไม่ว่า ไม่น้อยใจ แต่ขอทำความเข้าใจว่า ตนไม่ได้นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในการปราบสแกมเมอร์ แต่เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยกำกับดูแล 4 กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตั้งให้เป็นประธานในการปราบปรามสแกมเมอร์ ซึ่งตนเป็นผู้กำกับนโยบายส่วนรัฐมนตรีจะนำไปปฏิบัติ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ต้องป้องกันและปราบปรามอย่างเอาจริง ส่วนวลีต่างๆ เรามาถึงจุดนี้ให้ฟังเข้าหูขวา ทะลุหูซ้าย อย่าไปคิดมาก
ผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกโกรธหรือไม่เพราะเป็นพระร่วมรัฐบาลด้วยกัน ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า ต้นกลับนายชาดาคบกันมา ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก รวมทุกข์ร่วมสุขเป็นพี่น้องร่วมสาบาน ไม่มีคำว่าโกรธและเข้าใจเจตนา และสไตล์ของนายชาดา ที่เป็นคนตรงไปตรงมา เรื่องใดก็ตามที่พูดออกมาแล้วไม่ว่าเจตนาหรือไม่เจตนาถือว่าเราเป็นพี่น้องกัน ไม่โกรธเคืองกัน
มองปฏิกิริยาตอนนี้อย่างไรที่ถูกนำไปโยงกับเรื่องสีเทา ในขณะที่ใกล้ช่วงเลือกตั้งแล้ว ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า เราเป็นนักการเมือง สิ่งที่ยึดถือและย้ำเสมอคือต้องพร้อมถูกตรวจสอบ ต้นอยู่เวทีนี้มาตั้งแต่ปี 2562 ผ่านเรื่องหนักมาแล้ว เรื่องที่เจอทุกวันนี้พิสูจน์ตัวเองได้ว่าบริสุทธิ์ และจะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เป็นหน้าที่ทายาทรุ่นใหม่ที่ต้องทำหน้าที่ แทนตนเองต่อไป เรามาทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองอย่าไปคิดมาก อย่าไปเล่นการเมืองมากกว่าการบ้าน
เมื่อถามว่ากังวลจะกระทบฐานเสียงถ้ากล้าธรรมที่มีอยู่แล้วหรือไม่ ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า ที่ผ่านมา ฐานเสียงที่ได้มาเนื่องจากเราทำงานตอบโจทย์ประชาชน ฐานรากที่ได้รับประโยชน์ ก็ทำต่อไป