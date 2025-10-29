“ธรรมนัส ”สั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ประสาน ธ.ก.ส.ออกสินเชื่อรวบรวมข้าวสร้างมูลค่าเพิ่ม นำร่องในพื้นที่ช่วยชาวนา

“ธรรมนัส ”สั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินมาตรการโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม นำร่องในพื้นที่ช่วยชาวนา ขณะ “อนุทิน” ยังไม่ได้สั่งรองนายกฯ คนไหนคุม กนข.
วันที่ 29 ต.ค.69 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการกำหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูกาลผลิต 2568/69 จะสามารถจัดขึ้นได้เมื่อไหร่นั้น ว่า ที่ประชุมดังกล่าวมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุม ซึ่งในขณะนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ที่ประเทศเกาหลีใต้ และยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีท่านใด เป็นผู้รับผิดชอบแทนในคณะกรรมการชุดดังกล่าว ดังนั้นการประชุม นบข. จึงต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเสียก่อน แต่ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการทบทวนมติของที่ประชุมฯ ของคณะกรรมการชุดที่ผ่านมาแล้ว ที่ได้มีการนำเสนอ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าว โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2568/69 ให้ที่ประชุมรับทราบและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นก็จะได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต จัดทำหนังสือถือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินโครงการที่ได้รับการเห็นชอบได้ทันที
ร้อยเอก ธรรมนัส บอกด้วยว่า ในขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินมาตรการโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม นำร่องในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว และจะเริ่มดำเนินการทั่วประเทศอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้
สำหรับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2568/69 ตามมติที่ประชุมครม. (19 ส.ค.68) โดยราคาสินเชื่อข้าวหอมมะลิอยู่ที่ 13,000 บาท/ตัน ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 11,500 บาท/ตัน ข้าวเจ้า 8,000 บาท/ตัน ข้าวปทุมฯ 9,000 บาท/ตัน ข้าวเหนียว 10,000 บาท/ตัน