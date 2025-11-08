xs
โฆษกเพื่อไทย​ถามรัฐบาล​ต่อสัญญา MotoGP หวังใช้สัญญาผูกมัดป้องกันยึดคืนที่ดินเขากระโดงหรือไม่

โฆษกเพื่อไทย​ถามรัฐบาล​ ต่อสัญญา MotoGP​ ค่าลิขสิทธิ์สูงลิ่ว 77 ล้านยูโร ทั้งที่ยอดผู้ชมดิ่ง-ผลตอบแทนลด หวังใช้สัญญาผูกมัดป้องกันยึดสนามพื้นเขากระโดงคืนให้การรถไฟหรือไม่​ 

นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ​ โฆษกพรรคเพื่อไทย​ กล่าวถึงกรณีที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ​ให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก "MotoGP" อีก 5 ปี วงเงินงบประมาณเกือบ 4,000 ล้านบาท​เมื่อวันที่​ 4​ พฤศจิกายนที่ผ่านมา​ ว่า​ พรรคเพื่อไทยเห็นด้วย​ ที่รัฐบาลจะใช้มหกรรมการกีฬาขนาดใหญ่ดึงดูดและเพิ่มรายได้ภาคการท่องเที่ยว​ เราเคยผลักดันโครงการใหญ่ๆ เช่น โครงการ F1 จึงเข้าใจดี แต่ควรจะมีผลการตอบแทนที่เหมาะสม เพราะเป็นการใช้ภาษีของประชาชนเข้าไปสนับสนุนโครงการ จึงควรมีผลตอบแทนให้กับประชาชนและประเทศ ในช่วงที่ พรรคเพื่อไทย เป็นรัฐบาล งาน MotoGP ต้องใช้ภาษีสนับสนุนมากขึ้นทุกปี​ ต้องเบียดเบียนงบประมาณจากหลายหน่วยงานเพื่อให้เพียงพอ​ เพื่อให้สามารถจัดงานต่อได้​ เนื่องจากถูกผูกมัดสัญญาตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านี้

โฆษกพรรคเพื่อไทย​ ยังกล่าวว่า​ ต้องการตั้งข้อสังเกตว่า​ รัฐบาลก่อนหน้านี้​ พรรคการเมืองพรรคใดที่ดูแลเรื่องกระทรวงการท่องเที่ยวและ​กีฬา​ ซึ่งถ้าดูจากตัวเลขจะเห็นว่าพรรคเอกชน เข้ามาสนับสนุนการจัดงานน้อยลงเรื่อยๆ ​ ตัวเลขเหล่านี้กำลังบอกว่า การประมาณการของผู้เข้าชมที่มีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆ​ คำถามก็คือตัวเลขเหล่านี้กำลังบอกเราว่าคืออะไร หรือเป็นเพราะว่าตัวเลขประมาณการผู้เข้าชมที่หน่วยงานรัฐบาลเสนอบอกชัดเจนว่า​ ผู้เข้าชมน้อยลงเรื่อยๆ​ ทำให้ตัวเลขผลตอบแทนทางเศรษฐกิจน้อยลง​ ถึงขั้นที่จะไม่คุ้มค่าให้การสนับสนุนหรือไม่

ขณะเดียวกันตัวเลขที่หน่วยงานราชการทำขึ้นมา ให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เขียนไว้ชัดเจนว่า​ มีผู้เข้าชมสูงสุดในปี 2568​ จำนวน​ 224,000 คน และจะลดลงเหลือ​ 200,000 คน และปี​สุดท้าย 2575 ตัวเลขสูงสุดจะอยู่ที่ 220,000 คน​ ซึ่งหน่วยงานราชการก็มีการประเมินว่าผู้เข้าชมลดลง ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ตัวเลขผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด 5,000 ล้าน​ แต่ประมาณการไปข้างหน้าลดลงแค่ 4,000 ล้าน​ ซึ่งตัวเลขบอกชัดเจนว่าผู้เข้าชมมีจำนวนน้อยลง​ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจน้อยลง​ ภาคเอกชนจึงถอยออกไป


นายศึกษิษฏ์​ นังตั้งคำถามถึงรัฐบาล​ ทั้งรายได้และผู้ชมลดลง แต่เหตุใดรัฐบาลยังให้การสนับสนุนของรัฐ​เพิ่มขึ้น​ ขณะนี้หากดูตัวเลขการสนับสนุน MotoGP กระโดดขึ้นจากรอบที่ผ่านมากกว่า 50% โดยรอบที่ผ่านมาใน 5 ปีสัญญาค่า 50 ล้านยูโร​ และในปีที่ผ่านมาค่าลิขสิทธิ์กระโดดไปเป็น 77 ล้านยูโร​ จึงอยากตั้งคำถามว่า​หรือเป็นเพราะว่าสัญญานี้​ อาจจะเป็นการใช้เป็นตัวประกัน​ เพราะพื้นที่สนามจัดแข่ง​ อยู่ในพื้นที่พิพาทดับรัฐในพื้นที่เขากระโดง​ จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่า ถ้ามีการเพิกถอน​ ขับไล่ผู้ที่บุกรุกพื้นที่​รัฐ​ จะนำสัญญานี้มาเป็นตัวประกันหรือไม่​ เพื่อไม่ให้ขับไล่ได้ เพราะมีสัญญาผูกพันอยู่ นี่จึงเป็นสาเหตุ ทำไมรัฐบาลที่ผ่านมาจึงยอมจ่ายเท่าไหร่ก็ต้องยอม​ เพื่อผูกมัดตรงนี้ไว้ โดยจ่ายค่าตอบแทนให้กับต่างชาติจำนวนสูง​ เพื่อไม่ให้รัฐบาลขับไล่​ นำพื้นที่ของรัฐคืนมาได้ใช่หรือไม่

นายศึกษิษฏ์​ ยังกล่าวว่าหากดูการกระทำกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง คำถามอยู่ในตัวของมันเอง​ สิ่งที่รัฐบาลทำไป​ ทำไปเพื่ออะไร​ หรือเพื่อใครกันแน่ แต่อย่างไรก็ตามตนอยากฝากประชาชนและสื่อมวลชนติดตามเรื่องนี้​ เพราะมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว​ เนื่องจากมีการลงนามสัญญาไปแล้ว 5 ปี แม้ว่ารัฐบาลสัญญาอยู่แค่ 4 เดือน​ จึงอยากตั้งคำถามว่าใครกัน​แน่​ ได้ประโยชน์ต่อโครงการนี้

