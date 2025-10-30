“ธรรมนัส” ประชุม กกท.สั่งตั้งอนุ กก.รับเรื่องร้องทุกข์นักกีฬา-สมาคมฯ เร่งเตรียมจัดซีเกมส์ปรับให้เหมาะสม

รองนายกฯ นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะกรรมการ กกท. สั่งตั้งอนุ กก.รับเรื่องร้องทุกข์จากนักกีฬา-สมาคมฯ หวังช่วยแก้ปัญหาต่างๆ อย่างโปร่งใส เร่งเตรียมพร้อมจัดซีเกมส์ ลดโทนแสงสีเสียงพิธีเปิดให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด
วันนี้ (30 ต.ค.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ครั้งที่ 8/2568 โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ซึ่งขณะนี้ทุกอย่างเกือบพร้อมสมบูรณ์แล้ว คณะกรรมการได้มีการตรวจสนามกีฬาต่างๆ โดยยังมีจุดที่ต้องแก้ไขเล็กน้อย ซึ่งทุกอย่างจะเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ในส่วนของพิธีเปิดที่จะจัดขึ้นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนั้น พิธีและกำหนดการยังเป็นเช่นเดิม แต่จะมีการลดโทนในเรื่องของแสง สี เสียง และการแสดงลง จะเน้นถึงการน้อมรำลึก ซึ่งที่ประชุมยังได้เน้นย้ำให้การแสดงต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ให้มากที่สุด
รองนายกรัฐมนตรี ยังได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ที่จะจัดขึ้นในปี 2569 กับการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมต่างๆ ทั้งการเตรียมนักกีฬา สถานที่ฝึกซ้อม รวมถึงการถ่ายทอดสดให้กับประชาชนได้ร่วมรับชม เนื่องจากกีฬาเอเชียนเกมส์เป็นกีฬาระดับทวีปที่ต้องให้ความสำคัญ หากไม่มีการเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆ หรือวางแผนให้ชัดเจนอาจจะเกิดปัญหาตามมาให้ต้องเร่งแก้แบบกระชั้นชิดเหมือนหลายกรณีที่ผ่านมา ส่วนการจัดการแข่งขัน MotoGP ที่ประเทศไทย ขอให้เร่งดำเนินการข้อติดขัดต่างๆ ให้เรียบร้อย โดยการต่อลิขสิทธิ์การจัดแข่งขันอีก 5 ปีนั้น ขอให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ซึ่งที่ผ่านมาการจัดการแข่งขันในแต่ละปีมีรายได้ประมาณ 5,000 ล้านบาท หากต่อสัญญา และจัดการแข่งขันต่อ ต้องมีตัวเลขด้านเศรษฐกิจที่ชัดเจนให้กับประชาชนได้รับทราบถึงความคุ้มค่าที่จะดำเนินการต่อ
ส่วนกรณีที่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนจากนักกีฬา สมาคมกีฬา เจ้าหน้าที่ในองค์กรกีฬา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งภายในวงการกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา การปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการบริหารจัดการของสมาคมกีฬาต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและมีจำนวนมาก ร.อ.ธรรมนัส เห็นถึงความสำคัญเร่งด่วนของปัญหาดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์วงการกีฬาไทย รวมถึงความเชื่อมั่นของสาธารณชน จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างโปร่งใส และเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาการกีฬาของประเทศ จึงให้เร่งดำเนินการ โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องทุกข์ของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการกีฬา โดยมีนาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เป็นประธาน โดยมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง และตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนต่างๆ และสรุปผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ความเห็นแล้วรายงานผลให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป