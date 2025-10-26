“กวาร์ตาราโร” ทะยานคว้าท็อป 5 โมโตจีพี สปรินต์ ที่เซปังฯ

“เอลดิอาโบล” ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร แชมป์โลกโมโตจีพี 2021 จาก มอนสเตอร์ ยามาฮ่า ทะยานคว้าท็อปไฟว์จาก “สปรินต์เรซ” ในศึก โมโตจีพี 2025 สนาม 20 รายการ มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์ ดวลความเร็วรอบ “สปรินต์เรซ” เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่ สนาม เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย
เรซนี้ชิงชัยทั้งสิ้น 10 รอบสนามท่ามกลางอากาศร้อนระอุ กวาร์ตาราโร เจ้าของรถแข่ง YZR-M1 หมายเลข 20 จาก มอนสเตอร์ อีเนอร์จี้ ยามาฮ่า โมโตจีพี ยังคงแสดงความเร็วอย่างยอดเยี่ยม ด้วยการคว้ากริดสตาร์ตอันดับ 4 มาครอง
โดยตลอดการแข่งขัน กวาร์ตาราโร ไล่บดกับกลุ่มหน้าอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะบิดคว้าอันดับ 5 มาครองด้วยเวลา 20 นาที 2.193 วินาที ตามหลังผู้ชนะ 8.468 วินาที คว้าแต้มในสปรินต์เรซมาครองได้สำเร็จอีกครั้ง ส่วนทีมเมทชาวสแปนิชอย่าง อเล็กซ์ รินส์ หมายเลข 42 จบเรซอันดับ 15 ตามหลัง 17.721 วินาที
ด้าน แจ็ค มิลเลอร์ นักบิดออสเตรเลียนหมายเลข 43 จาก พรีม่า พรามัค ยามาฮ่า โมโตจีพี เข้าเส้นชัยในอันดับ 14 ตามหลังผู้ชนะ 17.601 วินาที ขณะที่ มิเกล โอลิเวียร่า ทีมเมทชาวโปรตุกีสหมายเลข 88 ไม่จบการแข่งขัน
ทั้งนี้ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของศึก มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคมนี้ เริ่มต้นเวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง SPOTV
