เปิดคำร้อง “ไผ่” ชง กกต.ยุบพรรคส้ม เซ่นตั้ง นร.มัธยมนั่ง ผช.สส.- เอาเงินเดือนจ่ายค่าสมัครสมาชิกแทน ปชช.

ส.ส.กล้าธรรม ยืนยัน ยื่น กกต.พิจารณาสอบยุบพรรคประชาชน เหตุตั้งนักเรียนมัธยม เป็นผู้ช่วย สส.- เอาเงินเดือนผู้ช่วย สส.จ่ายค่าสมัครแทนประชาชนที่สมัครเป็นสมาชิกพรรค ไปแล้ว โวไม่ได้มีเท่านี้
เมื่อวันที่ (7 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่มีกระแสข่าวรายงานว่า นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้ยุบพรรคประชาชนแล้ว กรณีการตั้งเด็กมัธยมศึกษาปีที่4 เป็นผู้ช่วย สส.และการใช้เงินเดือนของผู้ช่วย สส. ไปจ่ายเป็นค่าสมัครให้แก่ประชาชนที่มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคนั้น
ล่าสุด เมื่อเวลา 16.45 น. นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่า เรื่องนี้ ได้มอบหมายให้นายทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร นักวิชาการอิสระ หนึ่งในทีมงานของตนเดินทางไปยื่นคำร้องถึง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) และ กกต.ขอให้ดำเนินการตรวจสอบอายัดบัญชีพรรคประชาชน และ และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกรณีการตั้งเด็ก ม.4 เป็นผู้ช่วย สส.และการใช้เงินเดือนของผู้ช่วย สส. ไปจ่ายเป็นค่าสมัครให้แก่ประชาชนที่มาสมัครเป็นสมาชิกพรรค ซึ่ง ซึ่งเป็นการกระทำผิดตามมูลฐานกฎหมาย ปปง.และข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค.2568แล้ว ส่วนการดำเนินการหลังจากนี้ ก็ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายของ ป.ป.ช.และ กกต. ขอให้รอชมครับไม่ได้มีเท่านี้แน่นอนจะออกมาเรื่อยเรื่อยและทุกอย่างมีพยานหลักฐานและผิดกฎหมายชัดเจน