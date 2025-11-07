ปชน.ระทึก! “ไผ่” ยื่น กกต.ยุบพรรค ปมตั้งนักเรียนมัธยมเป็นผู้ช่วย สส.- จ่ายค่าสมัครให้สมาชิกพรรค

“ไผ่ ลิกค์” ยื่น กกต.พิจารณายุบพรรคประชาชน เหตุตั้งนักเรียนมัธยม เป็นผู้ช่วย สส.- เอาเงินเดือนผู้ช่วย สส.จ่ายค่าสมัครแทนประชาชนที่สมัครเป็นสมาชิกพรรค
วันนี้ (7 พ.ย.) มีรายงานว่า นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้ยุบพรรคประชาชน แล้ว กรณีการตั้งเด็ก ม.4 เป็นผู้ช่วย สส.และการใช้เงินเดือนของผู้ช่วย สส. ไปจ่ายเป็นค่าสมัครให้แก่ประชาชนที่มาสมัครเป็นสมาชิกพรรค
ทั้งนี้ นายไผ่ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ไผ่ ลิกค์ ว่า “อาจจะต้องทำความเข้าใจสักนิดนะครับ การที่แต่งตั้งผู้ช่วย สส.ต้องรับรองโดย สส.ผู้นั้น ทางรัฐสภาจะถือว่าท่าน สส.รับรองแล้ว ตั้งแต่เห็นยังไม่มีการตีกลับเลย เพราะถือเป็นความรับผิดชอบของท่าน การกระทำแบบนี้คือการบิดเบือนข้อเท็จจริงว่าคนผู้นี้มีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ถ้าการเมืองตั้งแต่มัธยมศึกษาได้ หรืออาจจะถึงประถมศึกษามันก็แปลก
“ผมก็ยังขอยืนยันเหมือนเดิมการโกงหรือบิดเบือนไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่มันก็คือการไม่ชอบด้วยกันทั้งนั้น” นายไผ่ ระบุ พร้อมกับติดแฮชแท็ก #มีส้มเป็นสีดำ #เอาเนื้อไม่เอาน้ำ และโพสต์ภาพที่มี สส.พรรคประชาชน และข้อความว่าพรรคส้มตั้งเด็กนักเรียนเป็นผู้ช่วย สส. คือ นายคณิศร (สงวนนามสกุล) 1 ใน 5 รายชื่อผู้ช่วย สส.ของนายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ สส.กรุงเทพมหานคร เขต 1 พรรคประชาชน
ต่อมา นายไผ่ โพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่า “อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในความสามารถของเด็กรุ่นใหม่ ผมเชื่อว่า เด็กรุ่นใหม่ๆ มีความสามารถที่เก่งไม่แพ้คนรุ่นเก่า แต่การจะสมัครเข้ามาเป็นผู้ช่วย สส.หรือตำแหน่งอันไหนก็ตามมันย่อมมีระเบียบที่ถูกกำหนดไว้
“เมื่อเป็นแบบนั้นเราอยู่ในสังคมซึ่งต้องเคารพกฎและระเบียบ รวมถึงกฎหมาย จะใช้คำว่าเด็กเก่งกว่าไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นทุกคนก็มีสิทธิตั้งใครก็ได้มาเป็นอะไรก็ได้เหรอ
“ผมอยากวิงวอนสังคมไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ เช่น การตั้งผู้ช่วย สส.รับเงินแทนหรือตั้งคนที่ยังไม่อยู่ในกฎหรือคนที่ถูกระเบียบเข้ามาเป็นไม่ว่าตำแหน่งไหนตำแหน่งหนึ่ง สิ่งพวกนี้ไม่ต่างกับการตั้งลูกหลานรับเงินเดือนเลย
“และก็ยังขอยืนยันอีกครั้งนึงการทำผิดหรือการรับผลประโยชน์ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ผิดเหมือนกัน
“รอวันที่ผลตรวจสอบออกมาแล้วจะเข้าใจครับ ถ้าวันนี้คุณมีอำนาจทำแค่นี้ยังผิดขนาดนี้ถ้าวันหนึ่งวันใดคุณมีอำนาจมากกว่านี้จะผิดขนาดไหนผมก็ขอวิงวอนให้พรรค ที่เคยตรวจสอบมาช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย และเวลามีความดีท่านโยนเข้าพรรค แล้วเวลาผิดท่านโยนให้เป็นส่วนบุคคลผมว่าไม่ถูก” นายไผ่ ระบุ