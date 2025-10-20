กำเนิดดาวดวงใหม่ “นินนา-น้ำมนต์” เด็กไทยสุดเก่ง คว้าตำแหน่ง ”Mini Prond Thailand 2025“ เตรียมเป็นตัวแทนเด็กไทยสู่เวทีระดับอินเตอร์

จบไปแล้วอย่างสวยงาม สำหรับการประกวดเด็กที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อเฟ้นหาเด็กเก่งมากความสามารถ กับเวที “Mini Prond Thailand 2025” เวทีประกวดเพื่อค้นหาสุดยอดเด็กและเยาวชนระดับประเทศไทย ในรูปแบบตัวแทน 77 จังหวัด พร้อมจัดแข่งขันรอบสำคัญมากมายมาย โดยรอบไฟนอลได้จัดขึ้นเมื่อค่ำคืนวันที่ 19 ต.คน. 2568 ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ชั้น 5.5 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
โดยการประกวดครั้งนี้ เพื่อชิงสวยงาม โดดเด่น ให้คู่ควรกับมงกุฏ "Prond" ที่เป็นเครื่องการันตีว่าผู้ที่ได้ครอบครองนั้นแสดงถึงความภาคภูมิใจในทุกมิติทั้งในตนเอง รากเหง้า วัฒนธรรม และการแสดงออกอย่างชัดเจน ด้วยความสามารถที่มาจากภายในและภายนอก เพราะผู้ชนะในค่ำคืนนี้ จะได้เป็นตัวแทนเยาวชนประเทศไทย เข้าร่วมประกวด ”Mini Proud International 2025“ ที่ในปีนี้ประเทศลาว เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ซึ่งผลการประกวดในค่ำคืนที่ผ่านมา ได้ผู้ชนะทั้ง 2 รุ่น ได้แก่
Mini Prond Thailand 2025 (Junior)
นินนา - นีรนารา เดอลามารช์ (มินิพราวลพบุรี)
Mini Prond Thailand 2025 (Teenager)
น้ำมนต์ - ฐิติภา สิริกุล (มินิพราวนราธิวาส)
ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศ Mini Proud Thailand 2025 ทั้ง 2 รุ่น ด้วยความสามารถ ความตั้งใจ และเสน่ห์เฉพาะตัวของทั้งคู่ ได้เปล่งประกายส่องสว่างให้กับดวงดาว และเป็นบันไดก้าวเล็กๆ ให้ก้าวไปสู่ความขวัญ คือจุดเริ่มต้นของความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่
