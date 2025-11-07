xs
xsm
sm
md
lg

สิงคโปร์ตั้งชื่อกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ ตามชื่อ “อนุทิน” และภริยา กระชับความสัมพันธ์ในโอกาสเยือนเป็นทางการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มิตรภาพบานสะพรั่ง! สิงคโปร์ตั้งชื่อกล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่ Vanchoanthe Anutin Thananon Charnvirakul เป็นเกียรติแก่ “นายกฯ อนุทิน และภริยา” ในโอกาสการเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ สะท้อนความสัมพันธ์ไทย-สิงคโปร์ที่แน่นแฟ้น

วันนี้ (ศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2568) เวลา 10.40 น. (ตามเวลาท้องถิ่นสิงคโปร์ ซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และภริยา พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยัง สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ (Singapore Botanic Gardens) เพื่อเข้าร่วมพิธีตั้งชื่อกล้วยไม้ (VIP Orchid Naming) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยาในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พิธี VIP Orchid Naming นับเป็นธรรมเนียมอันทรงเกียรติของรัฐบาลสิงคโปร์จัดขึ้นในการต้อนรับผู้นำประเทศและบุคคลสำคัญจากทั่วโลก โดยมีการตั้งชื่อต้นกล้วยไม้พันธุ์ใหม่เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ


ในพิธีดังกล่าว รัฐบาลสิงคโปร์ได้ตั้งชื่อกล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่ ว่า Vanchoanthe Anutin Thananon Charnvirakul โดยเป็นกล้วยไม้ลูกผสมที่มีความแข็งแรงและเติบโตดี มีช่อดอกตั้งยาวประมาณ 30 ซม. แต่ละช่อมีดอกบานหนาแน่น 3-6 ดอก ขนาดดอก 5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีสีลาเวนเดอร์อ่อนและขาวไล่ระดับ พร้อมเส้นสีม่วงจางๆ ตัดด้วยกลีบปากสีม่วงสดสวยงามโดดเด่น กล้วยไม้สายพันธุ์นี้ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยา เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมสวน Singapore Botanic Gardens สะท้อนถึงไมตรีจิตและความสัมพันธ์อันยั่งยืนระหว่างไทยและสิงคโปร์


ภายหลังพิธี นายกรัฐมนตรีและภริยาได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลสิงคโปร์ สำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการตั้งชื่อต้นกล้วยไม้ในนามของตน พร้อมย้ำว่า พิธีนี้เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพ ความสัมพันธ์อันมั่นคง และความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ ซึ่งได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 60 ปี นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต และจะยังคงเติบโตต่อไปบนพื้นฐานของความเข้าใจ ความไว้วางใจ และความร่วมมือ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองชาติ





สิงคโปร์ตั้งชื่อกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ ตามชื่อ “อนุทิน” และภริยา กระชับความสัมพันธ์ในโอกาสเยือนเป็นทางการ
สิงคโปร์ตั้งชื่อกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ ตามชื่อ “อนุทิน” และภริยา กระชับความสัมพันธ์ในโอกาสเยือนเป็นทางการ
สิงคโปร์ตั้งชื่อกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ ตามชื่อ “อนุทิน” และภริยา กระชับความสัมพันธ์ในโอกาสเยือนเป็นทางการ
สิงคโปร์ตั้งชื่อกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ ตามชื่อ “อนุทิน” และภริยา กระชับความสัมพันธ์ในโอกาสเยือนเป็นทางการ
สิงคโปร์ตั้งชื่อกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ ตามชื่อ “อนุทิน” และภริยา กระชับความสัมพันธ์ในโอกาสเยือนเป็นทางการ
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น