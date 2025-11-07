สิงคโปร์ตั้งชื่อกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ ตามชื่อ “อนุทิน” และภริยา กระชับความสัมพันธ์ในโอกาสเยือนเป็นทางการ

มิตรภาพบานสะพรั่ง! สิงคโปร์ตั้งชื่อกล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่ Vanchoanthe Anutin Thananon Charnvirakul เป็นเกียรติแก่ “นายกฯ อนุทิน และภริยา” ในโอกาสการเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ สะท้อนความสัมพันธ์ไทย-สิงคโปร์ที่แน่นแฟ้น
วันนี้ (ศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2568) เวลา 10.40 น. (ตามเวลาท้องถิ่นสิงคโปร์ ซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และภริยา พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยัง สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ (Singapore Botanic Gardens) เพื่อเข้าร่วมพิธีตั้งชื่อกล้วยไม้ (VIP Orchid Naming) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยาในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พิธี VIP Orchid Naming นับเป็นธรรมเนียมอันทรงเกียรติของรัฐบาลสิงคโปร์จัดขึ้นในการต้อนรับผู้นำประเทศและบุคคลสำคัญจากทั่วโลก โดยมีการตั้งชื่อต้นกล้วยไม้พันธุ์ใหม่เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ
ในพิธีดังกล่าว รัฐบาลสิงคโปร์ได้ตั้งชื่อกล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่ ว่า Vanchoanthe Anutin Thananon Charnvirakul โดยเป็นกล้วยไม้ลูกผสมที่มีความแข็งแรงและเติบโตดี มีช่อดอกตั้งยาวประมาณ 30 ซม. แต่ละช่อมีดอกบานหนาแน่น 3-6 ดอก ขนาดดอก 5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีสีลาเวนเดอร์อ่อนและขาวไล่ระดับ พร้อมเส้นสีม่วงจางๆ ตัดด้วยกลีบปากสีม่วงสดสวยงามโดดเด่น กล้วยไม้สายพันธุ์นี้ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยา เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมสวน Singapore Botanic Gardens สะท้อนถึงไมตรีจิตและความสัมพันธ์อันยั่งยืนระหว่างไทยและสิงคโปร์
ภายหลังพิธี นายกรัฐมนตรีและภริยาได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลสิงคโปร์ สำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการตั้งชื่อต้นกล้วยไม้ในนามของตน พร้อมย้ำว่า พิธีนี้เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพ ความสัมพันธ์อันมั่นคง และความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ ซึ่งได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 60 ปี นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต และจะยังคงเติบโตต่อไปบนพื้นฐานของความเข้าใจ ความไว้วางใจ และความร่วมมือ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองชาติ