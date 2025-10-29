4 “พรรณไม้พระราชทานนาม” ชื่อไพเราะสวยงามตามพระองค์

ไม่เพียง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบราราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะทรงมีพระสิริโฉมงดงามจนเลื่องลือไปทั่วโลกแล้ว ยังมีพรรณไม้ในพระนาม 4 ชนิด ซึ่งเกิดจากการผสมพันธุ์กันสองสายพันธุ์ แล้วเกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะโดดเด่น และสวยงามแปลกตากว่าเดิม แถมยังมีชื่อที่สวยงาม วันนี้เซเลบออนไลน์ขอนำมาให้ได้รู้จักกัน เพื่อน้อมถวายความอาลัยและส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัย
- บัวควีนสิริกิติ์ บัวลูกผสมจากพันธุ์บัวสายเขตอบอุ่นพันธุ์ของสหรัฐอเมริกาและบัวสายเขตร้อนของไทย กลีบดอกมี 2 สีคือ ส่วนปลายกลีบดอกมีสีม่วง โคนกลีบดอกมีสีขาว ส่วนกลีบเลี้ยงมีสีขาวอมเขียว สีดอกมีสีม่วง ซึ่งเป็น “สีใหม่” ที่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนในบัวเขตอบอุ่น สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอพระราชทานพระราชานุญาต เชิญพระนามาภิไธย “สิริกิติ์” เป็นชื่อของบัวลูกผสมพันธุ์นี้ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาของพระองค์
- กล้วยไม้แคทลียาควีนสิริกิติ์ เป็นกล้วยไม้ลูกผสมระหว่าง Cattleya 'Bow Bells' กับ Cattleya 'Obrienian' var. alba บริษัทกล้วยไม้เก่าแก่ของอังกฤษผสมขึ้น และส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลระดับสูง จากราชสมาคมไม้ประดับแห่งอังกฤษ (Royal Horticultural Society, England) จดทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2501 ในชื่อพันธุ์ว่า Exquisite ต่อมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานเป็นดอกไม้ประจำวันสตรีไทย (1 สิงหาคม)
- กุหลาบควีนสิริกิติ์ เป็นลูกผสมระหว่างกุหลาบพันธุ์ Konigin der Rosen และ Golden Giant เกิดเป็นสายพันธุ์ Peer Gynt นายอองเดร อองดริก (André Hendrick) ชาวเบลเยี่ยม ผอ.เรือนกุหลาบกร็องด์ส์ โรเซอเรส์ ดู วาล เดอ ลัวร์ (Grandes Roseraies du Val de Loire) ประเทศฝรั่งเศส ขอพระราชทานพระราชานุญาตตั้งชื่อตามพระนามของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นำออกเผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2511 และได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดกุหลาบที่กรุงเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์ ในปี 2513
- ดอนญ่าควีนสิริกิติ์ เป็นลูกผสมระหว่าง Mussaenda ‘dona luz’ และ Mussaenda philippica var. Aurora ที่มหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์ผสมขึ้น เมื่อ พ.ศ.2506 ซึ่งเป็นปีที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยจึงขอพระราชทานพระราชานุญาตตั้งชื่อตามพระนามเพื่อเทิดพระเกียรติ
