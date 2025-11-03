ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศ สหรัฐฯ และ อดีตนายกฯ สิงคโปร์ เข้าถวายความอาลัย “พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13.45 น. นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมแบร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางมาถวายความอาลัยหน้าพระโกศพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง พร้อมทั้งลงนามแสดงความอาลัย ณ อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904
จากนั้นเวลา 15.30 น. นาย ลี เซียนลุง รัฐมนตรีอาวุโสสาธารณรัฐสิงคโปร์(และอดีตนายกรัฐมนตรี) วางพวงมาลา ถวายสักการะหน้าพระโกศพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง พร้อมทั้งลงนามแสดงความอาลัย ณ อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904