ในหลวง-ราชินีเสด็จเยือนจีนเป็นทางการ 13-17 พ.ย. ฉลองสัมพันธ์การทูต 50 ปี นายกฯตามเสด็จด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนอย่างเป็นทางการ 13 – 17 พ.ย. 68 ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน โดยนายกฯตามเสด็จพระราชดำเนินเยือนในฐานะนายกฯเกียรติยศ
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568) เวลา 17.30 น. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ตามคำทูลเชิญของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2568 ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีน
การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระมหากษัตริย์ไทยจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญและสะท้อนถึงความใกล้ชิด ความไว้วางใจ และมิตรภาพอันลึกซึ้งระหว่างสองประเทศในทุกระดับ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญสูงสุดต่อภารกิจระดับประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ โดยรัฐบาลได้มีการเตรียมการอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เพื่อให้การเสด็จพระราชดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ
ทั้งนี้ ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย นายกรัฐมนตรีได้หารือกับ นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน และในช่วงการประชุมผู้นำเอเปค ณ สาธารณรัฐเกาหลี นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือเต็มคณะร่วมกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง โดยยืนยันความพร้อมเตรียมการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการด้วย
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า “รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดต่อการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นสัญลักษณ์สูงสุดแห่งมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีน และมีความหมายสำคัญยิ่งในวาระพิเศษครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จะตามเสด็จในฐานะนายกรัฐมนตรีเกียรติยศด้วย”