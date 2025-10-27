นายกฯ นิวซีแลนด์ถวายความอาลัยแด่พระบรมราชชนนีพันปีหลวง - หนุนการค้าการลงทุนพลังงานสะอาด ร่วมมือการศึกษากับไทย

นายกฯ นิวซีแลนด์ ถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ขณะที่ ไทย-นิวซีแลนด์ หนุนการค้าการลงทุน พลังงานสะอาด การศึกษา และความเชื่อมโยงประชาชน
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2568) เวลา 19.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 1 ชม.) ห้อง 406 ณ ศูนย์ประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หารือกับ นายคริสโตเฟอร์ ลักซอน (The Right Honourable Christopher Luxon) นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญ ดังนี้
นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ กล่าวถวายความอาลัย แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่า พระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณ
นายกรัฐมนตรี ยังชื่นชมความร่วมมือด้านการค้าระหว่างไทย - นิวซีแลนด์ โดยเฉพาะการค้าสินค้าเกษตร ที่เติบโตขึ้นถึง 3 เท่าในรอบ 20 ปี ซึ่งนายกรัฐมนตรียังเสนอให้นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์พิจารณาซื้อข้าวหอมมะลิจากไทยที่มีคุณภาพสูงเพิ่มเติม
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้ขอบคุณรัฐบาลนิวซีแลนด์ ที่ให้ความร่วมมือด้านการศึกษา โดยได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทยมาโดยตลอด
จากนั้นในเวลา 21.00 น. ณ ห้องโถงจัดแสดง 4 และ 5 ชั้น G ศูนย์ประชุม KLCC นายดาโต๊ะ เซรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และภริยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้นำอาเซียน