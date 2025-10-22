นายกฯ มีกำหนดร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนที่มาเลเซีย 25-28 ต.ค.นี้

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2568 และเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2568 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ตามคำเชิญของดาโต๊ะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
ทั้งนี้ ถือเป็นการเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งที่ 2 ของนายกรัฐมนตรี ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของมาเลเซียในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและมีผลประโยชน์ที่ยึดโยงกัน
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ในการเยือนครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะร่วมหารือเต็มคณะ เพื่อผลักดันความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมความเชื่อมโยงชายแดนด้านการคมนาคมขนส่ง การส่งเสริมการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว และการแก้ปัญหาข้ามแดน รวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชน
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2568 ซึ่งถือเป็นเวทีการประชุมพหุภาคีครั้งแรกของนายกรัฐมนตรี โดยการประชุมจะขับเคลื่อนแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุมและความยั่งยืน (Inclusivity and Sustainability) ของการเป็นประธานอาเซียนของมาเลเซีย และติมอร์ เลสเต จะเข้าประชุมในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นครั้งแรก โดยนายกรัฐมนตรีจะผลักดัน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ การส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค การสร้างภูมิภาคที่มั่นคงปลอดภัย การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง และการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การเยือนในครั้งนี้เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนความร่วมมือในระดับภูมิภาค ผ่านกรอบการประชุมอาเซียน โดยการประชุมในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะได้หารือกับผู้นำสำคัญภายใต้กรอบการประชุมอาเซียน อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย ตลอดจนร่วมหารือทวิภาคีกับผู้นำสำคัญจากหลายประเทศ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี พร้อมทั้งสนับสนุนบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ