ไทยขอเป็นเจ้าภาพประชุมปราบscammerระดับภูมิภาค รบ.ยันจริงจังทำลายอาชญากรรมไซเบอร์เป็นรูปธรรม

โฆษกรัฐบาล เผย ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดประชุมปราบปราท scammer ระดับภูมิภาค ย้ำรัฐบาลจริงจังทำลายกระบวนการอาชญากรรมไซเบอร์ อย่างเป็นรูปธรรม ย้ำไทยกลับสู่จอเรดาร์โลก
วันนี้ (จันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2568) เวลา 12.45 น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 1 ชม.) ณ ศูนย์การประชุม KLCC นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ภายหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Summit: APT) ครั้งที่ 28 ไทยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อประสานพลังของภูมิภาคในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้เป็นรูปธรรมและจริงจัง โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในการประชุมสุดยอดอาเซียนในช่วงเช้า ได้แก่ การประชุมสุดยอดอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 26 และการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ครั้งที่ 28 โดยไทยยืนยันความร่วมมือในการร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ ซึ่งไทยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อประสานพลังของภูมิภาคในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้เป็นรูปธรรมและจริงจัง ซึ่งเป็นความร่วมมือกันในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการต่อไป
“รัฐบาลนี้มีอิสระ รัฐมนตรีทุกท่านสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ ในเวทีระหว่างไทยก็กลับคืนสู่จอเวทีโลก ไทยมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจ เช่น สหรัฐฯ -ไทย มีการลงนามความร่วมมือ และในเวทีเอเปค ก็จะมีการประชุมทวิภาคีเต็มรูปแบบระหว่างนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง ซึ่งจะใช้เวทีเหล่านี้ในการสร้างโอกาสให้เกิดการขยายในภาคต่างๆ ของไทย ทั้งการค้า การลงทุนและความมั่นคง เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงและแข็งแรง ยิ่งขึ้น“ นายกรัฐมนตรี กล่าวปิดท้าย