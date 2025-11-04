“สมชัย” ชี้พรรคการเมืองออกเงินให้ ปชช.สมัครสมาชิก ผิดกฎหมาย เข้าข่ายจูงใจ ส่วนผู้ช่วย สส.บริจาคให้พรรคได้

“สมชัย” อดีต กกต.ชี้พรรคการเมืองออกเงินสมัครสมาชิกให้ไม่ได้ ผิดกฎหมาย เข้าข่ายจูงใจให้เป็นสมาชิก ส่วนผู้ช่วย สส.บริจาคให้พรรคได้ แต่ต้องแจ้งรายงานบัญชี กกต.ทุกเดือน ชี้นี่เป็นกติกาไม่ใช่นิติสงคราม
วันนี้ (4 พ.ย.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต.และนักวิชาการ โพสต์เฟซบุ๊ก ปั่นไปไหน - สมชัย ศรีสุทธิยากร ถึงเรื่องนัวเนียมากมายเกี่ยวกับเงินของพรรคการเมือง ข่าวซัดกันไปมา เรื่องเงินค่าสมัครสมาชิก เงินผู้ช่วย สส. บริจาคเข้าพรรค อะไรเป็นเรื่องที่ทำได้ ทำไม่ได้ ว่า เงินสมัครสมาชิกพรรค คนของพรรคออกให้แทนประชาชน ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าสมาชิกรายปีๆ ละ 20 บาท หรือตลอดชีพ เพราะถือเป็นการเสนอให้เงิน เพื่อจูงใจให้เป็นสมาชิกพรรค แม้ 20 บาทก็ผิด พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง
ส่วนเงินเดือนผู้ช่วย สส. บริจาคให้พรรคหมด ทำได้ แต่ต้องเป็นช่องทางที่เปิดเผย และแสดงในบัญชีการเงินของพรรคในรายการเงินบริจาค ที่รายงานต่อ กกต. ทุกเดือนด้วย หากบริจาคแต่ไม่ปรากฏในบัญชี ก็ถือว่าพรรคมีความผิด
นายสมชัย ระบุทั้งสองกรณีหากมีความผิดมีบทลงโทษทางอาญา ที่ กกต. สามารถเอาผิดต่อผู้เกี่ยวข้องได้ แต่ไม่ถึงขนาดยุบพรรค ยกเว้นในกรณีการบริจาคมีการพิสูจน์ว่า เงินที่บริจาค เป็นเงินที่ได้มาโดยรู้หรือสมควรจะรู้ว่า ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย สรุปตั้งพรรคง่าย แต่ต้องทำให้ถูกกฎหมายด้วย ไม่เช่นนั้นอาจมีปัญหา นี่เป็นกติกาไม่ใช่นิติสงคราม