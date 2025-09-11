“สมชัย” ชี้ ปชน.-ภท.ตั้งทีมร่วมแก้ รธน.ตามคำวินิจฉัย แนะแก้มาตราก่อนได้ อย่ามัวหลงว่าต้องร่างใหม่ทั้งฉบับ

“สมชัย” จี้พรรค “ ประชาชน-ภูมิใจไทย” ตั้งทีมร่วมหาแนวทางแก้ไข รธน.ตามคำวินิจฉัยศาล เพื่อเสนอ ครม.ทำประชามติ แนะอย่ามัวหลงว่าต้องร่างใหม่ทั้งฉบับอย่างเดียว สามารถแก้รายมาตราได้
วันนี้ ( 11 ก.ย.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร นักวิชาการและอดีต กกต.กล่าวถึงคำวินิจฉัยฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า สตั๊นท์ไปหลายนาที หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย ว่าทำประชามติ 3 ครั้ง หรือ 2 ครั้งก็ได้ หากจะรวมครั้งที่ 1 และ 2 เข้าด้วยกัน บวกของแถมที่ไม่ได้ถามคือ รัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรง ทางออกต่อไปจึงต้องเป็นทางออกที่ต้องใช้ปัญญา ว่าจะไปต่ออย่างไร ให้เกิดผลดีที่สุดต่อบ้านเมือง
นายสมชัย กล่าวว่า อย่ามัวหลงกับการร่างใหม่ทั้งฉบับ การแก้รายมาตราต้องทำคู่ขนานไปด้วย โดยเฉพาะมาตรา 90 ที่เป็นปัญหาบัตรเลือกตั้งแบบเขตและบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเป็นคนละเบอร์ การแก้รายมาตราทำได้โดยรัฐสภา ไม่ต้องทำประชามติ และไม่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ หากไม่รู้จักแก้ การเลือกตั้งครั้งหน้า ก็วุ่นวายเหมือนเดิม
ทั้งนี้พรรคประชาชน ควรตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการออกเสียงประชามติ และ ทำงานร่วมกันกับคณะทำงานที่พรรคภูมิใจไทยจัดตั้งมาแล้ว เพื่อหาแนวทางร่วมกันให้เกิดความสำเร็จ ส่วนเพื่อไทยเขาจะคอยแซะอย่างไรเรื่องของเขา
คณะทำงานร่วม 2 พรรค ควรเป็นผู้หาข้อยุติเกี่ยวกับคำถามประชามติข้อ 1 และ ข้อ 2 ที่ไม่ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และเสนอเข้า ครม. เพื่อมีมติให้จัดทำประชามติได้เลย เพราะกฎหมายประชามติ ระบุว่าสุดท้ายอยู่ที่ มติ ครม. อยู่แล้ว
ส่วนคำว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรง แต่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดนั้น นายสมชัย กล่าวว่า “ทำได้อยู่แล้วครับ แต่ต้องใช้ปัญญาช่วยกันคิด อย่ามัวชี้นิ้วใส่กันว่า เธอน่ะแหละไปคิดมา”