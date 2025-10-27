"อนุทิน" ชวนเวียดนามเป็นพันธมิตรทางแทนเป็นคู่แข่ง เชิญร่วมประชุมแม่โขง-ล้านช้างที่ไทยเดือน ธ.ค.นี้

"อนุทิน" หารือนายกฯ เวียดนาม ชวนมาเป็นพันธมิตรแทนเป็นคู่แข่งขัน ขอบคุณที่ดูแลนักลงทุนไทย พร้อมเชิญร่วมประชุมแม่โขง-ล้านช้างที่ไทยในเดือน ธ.ค.นี้
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2568) เวลา 19.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 1 ชม.) ห้อง 406 ณ ศูนย์ประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หารือทวิภาคีกับนายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ (H.E. Mr. Pham Minh Chinh) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อติดตามความคืบหน้าความร่วมมือจากการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างกันเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้แสดงความประทับใจ ต่อถ้อยแถลงของการลงนาม Agreement Declaration สะท้อนการแสวงหาสันติภาพและความปลอดภัยเป็นสำคัญ
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไทย-เวียดนาม ต่างเป็นประเทศที่มีศักยภาพ อยากเชิญชวนเวียดนาม มาร่วมมือกันในฐานะพันธมิตร แทนที่จะเป็นคู่การแข่งขันซึ่งกันและกัน
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังขอบคุณเวียดนาม ที่ได้ให้การดูแลและสนับสนุนภาคเอกชนที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามเป็นอย่างดี พร้อมย้ำคำเชิญนายกรัฐมนตรีเวียดนามเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงการประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปลายปีนี้
ขณะที่นายกรัฐมนตรีเวียดนาม กล่าวชื่นชมไทยที่เป็นคู่ค้าสูงสุดและเป็นนักลงทุนต่างประเทศลำดับ 2 การลงทุนของภาคเอกชนไทยมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งตนเองพร้อมที่จะพบและหารือกับนักลงทุน ผู้ประกอบการไทย เพื่อทราบปัญหาและข้อเสนอแนะด้วย