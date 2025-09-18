เฟดหั่น ดบ.ลง 0.25% พร้อมส่งสัญญาณลดอีกอย่างน้อย 2 ครั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เข้าสู่กรอบ 4.00%-4.25% ในการประชุมล่าสุด ถือเป็นการขยับอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว โดยเฟดส่งสัญญาณชัดว่าจะคงทิศทางลดดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี 2025 อีกอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อรับมือกับแรงกดดันด้านการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัว
การตัดสินใจครั้งนี้ได้รับเสียงสนับสนุนจากคณะกรรมการส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยกเว้น สตีเฟน มิแรน กรรมการเฟดคนใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมเมื่อวันอังคาร ซึ่งแสดงความเห็นแย้ง ต้องการให้เฟดลดอัตราดอกเบี้ยลงถึง 0.50%
ข้อมูลประมาณการเศรษฐกิจใหม่ของเฟดยังชี้ว่า อัตราเงินเฟ้อปลายปีนี้น่าจะอยู่ที่ 3% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด และไม่เปลี่ยนแปลงจากคาดการณ์เมื่อเดือนมิถุนายน ส่วนการว่างงานยังคงถูกประเมินไว้ที่ 4.5% ขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจถูกปรับเพิ่มเล็กน้อยเป็น 1.6% จากเดิม 1.4%