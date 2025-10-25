"อนุทิน" พร้อมคณะถึงมาเลเซีย ฟังบรยายสรุปก่อนร่วมประชุมอาเซียนซัมมิตเช้าพรุ่งนี้

นายกฯ อนุทิน พร้อมคณะ เดินทางถึงมาเลเซียแล้ว เตรียมร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47
วันนี้ (วันที่ 25 ตุลาคม 2568) เวลา 21.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นมาเลเซีย ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดินทางถึงท่าอากาศยานทหารซูบัง (Subang Air Base) มาเลเซีย โดยมี ดาโต๊ะ ซรี โมฮาเม็ด คาเล็ด นอร์ดิน (Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของมาเลเซีย ในฐานะผู้แทนรัฐบาลมาเลเซีย ให้การต้อนรับ
โดยในช่วงค่ำ นายกรัฐมนตรีจะรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 และการและการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมที่พัก เพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมการประชุมในวันพรุ่งนี้ (26 ตุลาคม 2568)