นายกฯประชุมรมต.ยาว 50 นาที เตรียมร่วมเวทีอาเซียน-เอเปค ก่อนแจ้งไม่ให้สัมภาษณ์สื่อ

"อนุทิน" เรียกรมต.ที่เกี่ยวข้องประชุมตึกไทยฯ เตรียมพร้อมร่วมเวทีสุดยอดอาเซียน-เอเปค ถกนาน 50 นาที ก่อนแจ้งไม่ให้สัมภาษณ์สื่อ
วันนี้ (23ต.ค.) เมื่อเวลา 09.10 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เดินทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า เรียกประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการก่อนการเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 26 - 28 ต.ค. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย รวมถึงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ที่เกาหลีใต้
โดยมี นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรและสหกรณ์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.การต่างประเทศ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ โดยใช้เวลาประชุมประมาณ 50 นาที
ทั้งนี้ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นนายกฯแจ้งว่าไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เนื่องจากติดภารกิจ ก่อนที่เวลา 11.14 น. นายกฯเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาล