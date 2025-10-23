"อนุทิน" เรียกถกรมต.เตรียมประชุมอาเซียน-เอเปค ยังไม่ตอบเรื่องลงนามสันติภาพเขมร

นายกฯ เผย เรียกประชุมรมต.เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมก่อนประชุมอาเซียน - เอเปค ยังไม่ตอบเรื่องลงนามสันติภาพกับกัมพูชา
วันนี้ (23ต.ค.) เมื่อเวลา 08.40 น. ที่พระลานพระราชวังดุสิต นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า วันนี้เรียกประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือทบทวนก่อนการเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ที่ประเทศมาเลเซีย รวมถึงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ที่เกาหลีใต้ ซึ่งจะไปดูว่าจะต้องไปเซ็นอะไร ผ่านการอนุมัติแล้วหรือยัง ที่ต้องดู ว่ามีอะไรขัดต่อระเบียบหรือไม่ ก็ต้องไปทบทวนดู
เมื่อถามถึงการลงนามสันติภาพร่วมกับกัมพูชาจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ขอไปประชุมก่อน