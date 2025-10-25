นายกฯ เรียกประชุม ครม. เตรียมจัดพระราชพิธีสวรรคต พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรียกประชุม คณะรัฐมนตรีในเวลา 10.00 น.วันนี้ (25 ต.ค.) เพื่อวางกรอบการจัดพระราชพิธีและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ หลังสำนักพระราชวัง มีประกาศการสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทั้งนี้ นายอนุทิน มีกำหนดการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2568 และเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2568 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ตามคำเชิญของดาโต๊ะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย แต่นายอนุทิน ได้ยกเลิกการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้แล้ว
