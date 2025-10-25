นายกฯ เตรียมบินมาเลย์ประชุมสุดยอดอาเซียน คาดลงนามถ้อยแถลงไทย-กัมพูชาเช้าพรุ่งนี้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 ว่า ตนจะเดินทางไปที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในคืนวันนี้ (25 ต.ค.) และคาดว่าจะได้มีการลงนามในถ้อยแถลงไทย-กัมพูชา ในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ (26 ต.ค.) โดยได้มีการประสานงาน และแจ้งถึงเหตุผลความจำเป็นที่ขอร่นเวลาลงนามมาเป็นช่วงเช้า ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
ส่วนการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ (เอเปก) ที่ประเทศเกาหลีใต้นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ตนได้ขอเป็นมติ ครม.คลุมไว้ก่อน หากตนไม่สามารถไปร่วมประชุมได้จะมอบหมายให้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมแทน แต่ก็มีเรื่องที่จะหารือกับผู้นำหลายประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเหมือนกัน ดังนั้น ตนพยายามจะบริหารเวลาให้ดีที่สุด
อย่างไรก็ตาม ตนจะอยู่ประเทศไทยก่อน แต่เรื่องการต่างประเทศก็มีเรื่องสำคัญหลายเรื่องทั้งเรื่องภาษี การค้า และข้อตกลงที่จะใช้เวทีทั้งอาเซียน และเอเปก เพื่อหารือ
