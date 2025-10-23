“สุชาติ-ธนกร” ได้ฤกษ์ 24 ต.ค.เข้าภท.พร้อม “ฐาปกรณ์-ฤทธิรงค์” ร่วมสมัครค่ายน้ำเงิน

"อนุทิน" เตรียมให้การต้อนรับ “สุชาติ-ธนกร” ได้ฤกษ์เข้าภท.พร้อม “ฐาปกรณ์-ฤทธิรงค์” ร่วมสมัครค่ายน้ำเงิน 24 ต.ค.
วันที่ (23 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 24 ต.ค. เวลา 12.00 น. ที่ทำการพรรคภท. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย(ภท.) จะให้การต้อนรับแกนนำกลุ่ม 16 สส. นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกฯ และรมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อดีตสส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.) และนายธนกร วังบุญคงชนะ รมว. อุตสาหกรรม อดีตสส.บัญชีรายชื่อพรรครทสช.และสมาชิกกลุ่ม สมัครเข้าพรรคภท.
พร้อมด้วย นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ เลขานุการรมว.อุตสาหกรรม อดีตสส. สมุทรปราการ เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ซึ่งจะลงสมัครในเขตเลือกตั้งเดิม และนายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ ที่ปรึกษาของรมว.อุตสาหกรรม สมาชิกเทศบาลเมืองมหาสารคาม ว่าที่ผู้สมัครสส. เขต 1 มหาสารคาม ร่วมสมัครสมาชิก