มากันขนาดนี้ยังไม่ชัดอีกหรือ "สุชาติ" ตอกย้ำซบ ภท.อ้างเหตุเป็นพี่น้องกับ "อนุทิน" บ้านติดกันเห็นหน้ากันทุกวัน

"สุชาติ" มากันขนาดนี้ยังไม่ชัดอีกหรือ หลังถูกถามความชัดเจนซบภูมิใจไทย ส่วน สส.กลุ่ม 16 ต้องรักษามารยาทเหตุมีพรรคสังกัด บอกเงื่อนไขเดียวร่วม ภท.คือความเป็นพี่น้องกับ "อนุทิน" บ้านอยู่ติดกันเห็นหน้ากันทุกวัน
วันที่ 4 ต.ค. นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อดีตรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวถึงอนาคตทิศทางการเมืองของกลุ่ม 16 สส. ว่า วันนี้ด้วยมารยาท สมาชิกในกลุ่มยังมีการสังกัดพรรคอยู่ ซึ่งวันนี้เหมือนบ่งบอกสัญญาณชัดเจนอยู่แล้ว และส่วนตัวชัดเจนอยู่แล้ว ก่อนกล่าวติดตลกว่า แหม มากันขนาดนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้ว
ส่วนครั้งต่อไปตัวเลขภาคตะวันออกจะมีประมาณเท่าไหร่ นายสุชาติกล่าวว่า กลุ่มของตนที่มามีทั้งภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคใต้ เราไม่ได้ดูแลเฉพาะภาคตะวันตกอย่างเดียว แต่ยอมรับว่าภาคตะวันออกมีคนต่างถิ่นมาอยู่จำนวนมาก การทำการเมืองไม่ง่ายเหมือนที่อื่น เพราะเหมือนคนหลายจังหวัดมารวมกัน แต่พื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้เป็นพื้นที่ที่เข้มแข็ง เราจึงคิดว่าอย่างไรเราก็ผ่านด่าน อย่างที่บอกเราเป็นผู้แทน ตั้งแต่ปี 2554 ก็ย้ายมาทุกพรรคเหมือนกัน ไม่ได้ย้ายเพราะหนีเขา แต่บางครั้งด้วยความเปลี่ยนแปลงของแต่ละพรรคการเมือง
ส่วนมีเงื่อนไขอะไรที่จะมาร่วมกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายสุชาติ กล่าวว่า ในส่วนตัวมารวมกับภูมิใจไทยมีอย่างเดียวคือความเป็นพี่เป็นน้อง กับนายอนุทิน ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่บ้านใกล้กัน รั้วติดกัน จริงๆการเมืองจะโหวตให้คนอื่นได้อย่างไร เพราะเห็นหน้ากันทุกวัน วันเข้าสภาแล้วจะไม่โหวตได้อย่างไร เพราะเป็นเอกสิทธิ์ของตัวเอง ที่ไม่ใช่มติของพรรค