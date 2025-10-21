'ธนกร' ควง 'สุชาติ' จ่อซบ ภท.สัปดาห์หน้า ชี้บรรยากาศคล้าย พปชร.ยุคแรก มีลุ้น 120 สส.

'ธนกร' เผยสัปดาห์หน้าจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกภูมิใจไทย พร้อม "สุชาติ ชมกลิ่น" ชี้บรรยากาศคล้าย พปชร.ยุคแรก ชม 'อนุทิน' สานต่อนโยบายดี เชื่อมีลุ้น 120 สส. ย้ำอำนาจยุบสภาเป้นของนายกฯ แต่เชื่อมั่นยังบริหารประเทศต่อไปได้
วันนี้ (21 ต.ค. 68) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะแกนนำกลุ่ม 16 กล่าวถึงกระแสข่าวการยุบสภาฯ ว่า เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี แต่ตนเชื่อว่ารัฐบาลยังสามารถบริหารประเทศต่อไปได้ ทั้งการแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา และปัญหาปากท้องประชาชน ซึ่งโครงการคนละครึ่งพลัสที่ออกมาก็ได้รับการตอบรับอย่างดี
นายธนกรระบุว่า แม้จะมีปัญหาชายแดน แต่เชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีสามารถแก้ไขปัญหา รวมถึงปัญหาสแกมเมอร์ได้ โดยมีตำรวจมือดีอย่าง พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อยู่ในคณะกรรมการด้วย และบรรยากาศพรรคร่วมรัฐบาลยังคงพูดคุยกันได้ด้วยดี
สำหรับแนวทางการเมืองหากเกิดการยุบสภาฯ นายธนกรยืนยันว่ากลุ่มของตนพร้อมอยู่แล้ว และคาดว่าในสัปดาห์หน้า ตนพร้อมด้วยนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเดินทางไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
เมื่อถามถึงโอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายธนกรมองว่าเป็นสิทธิ์ แต่เนื่องจากรัฐบาลเพิ่งทำงานได้เพียง 20 วัน จึงควรให้โอกาสรัฐมนตรีทำงานก่อน
นายธนกรกล่าวว่า ไม่รู้สึกเสียดายหากรัฐบาลจะมีเวลาทำงานเพียง 4 เดือน เพราะแม้แต่วันเดียวหากทำงานเต็มที่ก็ถือว่าคุ้มค่า พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าพรรคภูมิใจไทยมีความพร้อมในการเลือกตั้งมาก และมีความเป็นไปได้ที่จะได้ สส. ถึง 120 ที่นั่ง
"ขอให้ไปดูในสมัยที่ตนอยู่พรรคพลังประชารัฐครั้งแรก บรรยากาศคล้ายกัน พร้อมกับเชื่อว่า นายกฯ เก่งขึ้นเยอะมาก และยอมรับนโยบายดีๆ ของทุกรัฐบาลท่านก็ทำต่อ นี่ถือเป็นสปิริต ที่ประชาชนก็ชอบในส่วนนี้ด้วย" นายธนกร กล่าว
นายธนกรยังมองว่า บรรยากาศของพรรคภูมิใจไทยขณะนี้คล้ายกับพรรคพลังประชารัฐในยุคแรก ที่เป็นศูนย์รวมของฝ่ายอนุรักษ์นิยม และเชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคที่น่าสนใจที่สุดในเวลานี้ โดยอาจมีบุคคลที่มีความสามารถด้านเศรษฐกิจเข้ามาเสริมทีมในบัญชีรายชื่อด้วย