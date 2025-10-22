สภาอืดถก กม.ท้องถิ่นกว่า 3 ชม.รอองค์ประชุมแทบล่ม ภท.ซัดเสียดายข้าวหลวง จี้ให้คุ้มภาษี พท.พ้อไม่เคยเป็นพระเอก

สภาฯ พิจารณากฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นสุดอืด ใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง รอองค์ประชุมแทบล่ม “มัลลิกา” เดือดโวยรอนานเกิน “สนอง” เสียดายข้าวหลวง จี้ ส.ส.ทำงานให้คุ้มภาษี ปิดฉากด้วยเสียงพ้อ “วัชระพล” เพื่อไทยไม่เคยเป็นพระเอกอยู่แล้ว แต่ยังร่วมเป็นองค์ประชุม
วันนี้ (22 ตุลาคม) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 33 (พิเศษ) มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับที่… พ.ศ.… ซึ่งนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และคณะเป็นผู้เสนอ โดยคณะกรรมาธิการที่มีนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส. อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย เป็นประธาน ได้พิจารณาเสร็จแล้วและเข้าสู่วาระ 2 ต่อเนื่องวาระ 3
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาต้องหยุดชะงักหลายครั้งเพราะสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม โดยเฉพาะการลงมติในมาตรา 2 ใช้เวลานานเกือบ 30 นาที เพื่อรอเสียงครบ 247 คน นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาคนที่ 2 ซึ่งทำหน้าที่ประธาน ต้องประกาศขอความร่วมมือจากสมาชิกให้กลับเข้าห้องประชุม ขณะที่นายกฤดิทัช แสงธนโยธิน ส.ส. พรรคกล้าธรรม ถึงกับขอให้เปิดเผยรายชื่อผู้ไม่แสดงตน
น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ส.ส. ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย ลุกขึ้นโวยว่าจะให้รอไปถึงไหน ถ้าไม่ครบก็ประกาศไปเลยว่าประชุมไม่ได้ ปิดประชุมไปเลย เสียเวลาเปล่าๆ ขณะที่นายวัชระพล ขาวขำ ส.ส.เพื่อไทย กล่าวติดตลกว่า “พวกผมไม่เคยเป็นพระเอกอยู่แล้ว อย่างไรก็เป็นผู้ร้ายมาตลอด ยืนยันเพื่อไทยร่วมเป็นองค์ประชุม แต่ชี้ว่าองค์ประชุมเป็นของรัฐบาล“
หลังจากรอองค์ประชุมใช้เวลานานถึง 1 ชั่วโมงเต็ม ก่อนจะครบ 251 เสียง ซึ่งเกินเกณฑ์เพียง 4 เสียง ทำให้การประชุมเดินหน้าต่อได้ และลงมติเห็นชอบมาตรา 2 ด้วยคะแนน 241 ต่อ 2 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง ไม่ลงคะแนน 10 เสียง
ระหว่างพิจารณามาตรา 4 นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย กล่าวอย่างอัดอั้นว่า “อีกไม่กี่เดือนก็ยุบสภาแล้ว เสียดายข้าวหลวง ขอให้มาทำหน้าที่ให้สมกับเงินภาษีประชาชน” จนได้รับเสียงปรบมือในห้องประชุม
สุดท้าย สภาฯ ใช้เวลาพิจารณากฎหมายฉบับนี้ทั้งสิ้นกว่า 3 ชั่วโมงครึ่ง จึงลงมติผ่านครบ 6 มาตรา ในวาระ 2 และเห็นชอบทั้งฉบับในวาระ 3 ก่อนเข้าสู่การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่เมื่อถึงช่วงนับองค์ประชุมอีกครั้ง สมาชิกไม่ครบ ประธานจึงสั่ง ปิดประชุมในเวลา 15.10 น.