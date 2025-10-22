สภาฯ ผ่านกฎหมายเลือกสมาชิกท้องถิ่น 6 มาตรา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ (22 ต.ค.) มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น แม้จะผ่านมาตรา 2 ไปได้ แต่ในมาตราต่อมา ยังเป็นไปด้วยความทุลักทุเล การแสดงตนเป็นองค์ประชุมในแต่ละมาตราต้องเสียเวลารอองค์ประชุมนานประมาณ 20-30 นาที และแต่ละมาตรา มีองค์ประชุมเกินจาก 247 เสียง เพียง 1-3 เสียงเท่านั้น กว่าจะลงมติครบ 6 มาตรา ในร่างกฎหมายฉบับนี้ได้
โดยที่ประชุมผ่านความเห็นชอบวาระ 3 ด้วยคะแนน 236 เสียง ไม่เห็นชอบ 18 เสียง งดออกเสียง 11 เสียง ไม่ลงคะแนน 7 เสียง เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ซึ่งใช้วลาพิจารณานานกว่า 3 ชั่วโมงครึ่ง จากนั้นส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป
เข้าสู่การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... วาระ 2-3 ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาเสร็จ มีจำนวน 4 มาตรา โดยสมาชิกยังอยู่ในห้องประชุมบางตาเหมือนเดิม เมื่อพิจารณามาถึงมาตรา 2 ภายหลังจากที่ กมธ.ชี้แจงเนื้อหาสาระมาตราดังกล่าวเสร็จแล้ว นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ที่ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้ให้สมาชิกแสดงตนเป็นองค์ประชุม เมื่อผ่านไป 3 นาที ยังไม่มีทีท่าว่า สมาชิกจะครบองค์ประชุม
นายฉลาด แจ้งว่า วันนี้ใช้เวลามาพอสมควรแล้วในการประชุม ขอบคุณสมาชิกทุกคน ขอปิดประชุมในเวลา 15.10 น.