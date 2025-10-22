นายกฯ ขอบคุณ “วรภัค” แสดงสปิริตลาออก คิดถึงภาพรวม ปัดกดดัน ไม่ตั้งใครแทน เหตุเวลาจำกัด ไม่กังวลถูกร้อง

“อนุทิน” ขอบคุณ “วรภัค” แสดงสปิริตลาออก คิดถึงภาพรวม ยันไม่ได้กดดัน และไม่ตั้งใครแทน เหตุรัฐบาลมีเวลาจำกัด ไม่ยึดเป็นบรรทัดฐานดูเป็นกรณีไป ลั่นไม่กังวลถูกร้อง
วันนี้ (22ต.ค.) เมื่อเวลา 15.35. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณี นายวรภัค ธันยาวงษ์ รมช.คลังประกาศลาออกจากตำแหน่ง รมช.คลัง ได้มาแจ้งก่อนหรือไม่ว่า ยังไม่ได้คุยกัน ตนได้รับจดหมายชี้แจงจากนายวรภัคมา 3 แผ่น พร้อมกับชูเอกสารดังกล่าวให้สื่อมวลชนเห็น ก่อนกล่าวว่า เดี๋ยวจะอ่านมาในรถ เนื่องจากวันที่ 21 ต.ค. ได้แจ้งให้นายวรภัค ทำรายงานเข้ามาแต่เมื่อสักครู่ทราบนายวรภัค ได้แถลงข่าวและแจ้งว่าจะลาออก ก็เสียดาย เดี๋ยวก็คงจะโทรหา แต่ต้องขอบคุณนายวรภัค ที่แสดงสปิริต และที่คุยกันวันที่ 21 ต.ค. นายวรภัคก็ไม่ได้มีการปรารภอะไร
เมื่อถามว่ายืนยันไม่ได้กดดันให้นายวรภัคลาออกใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่าไม่มีใครกดดัน นายวรภัคคงคิดถึงภาพรวม รู้จักท่านมาหลายปีเป็นเพื่อนกันพอเห็นสไตล์การทำงาน
เมื่อถามว่าจะกระทบภาพลักษณ์รัฐบาลหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า น่าจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีรัฐมนตรีมีสปิริตคิดถึงองค์รวม เพราะตอนนี้จะถือว่าท่านมีความผิดก็ไม่ได้ พอมีการกล่าวหาเช่นนี้มาท่านก็แสดงสปิริต
เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีเพิ่มเติมมาแทนที่ นายวรภัค หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ตั้งใคร เวลาเรามีจำกัด 31 ม.ค.69 ยุบสภาฯ เชื่อว่านายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และ รมว.คลัง สามารถบริหารงานได้ เราก็ช่วยกันบริหาร
เมื่อถามว่ากรณีของนายวรภัคจะเป็นบรรทัดฐานให้รัฐมนตรีคนอื่นที่มีข้อครหาแบบนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับเรื่อง
เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ว่าจะมีรัฐมนตรีคนอื่นถูกเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์อีกหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่กังวล อย่างที่บอกตอนแต่งตั้งรัฐมนตรีเราตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างแล้ว ถ้าใครมีประวัติที่ถูกดำเนินคดีเราก็ไม่ตั้ง
เมื่อถามว่ากังวลจะมีการร้องเรียนตามหลังหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนไม่ได้กังวลอะไร เมื่อถามย้ำว่าก่อนแต่งตั้งนายวรภัค เป็นรัฐมนตรี ได้มีเสียงทักท้วง และกังวลจะมีการร้องย้อนหลังหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีใครทักท้วง และไม่กังวลอะไร