นายกฯ นั่งหัวโต๊ะถก กก.นโนบายเศรษฐกิจ ดันนโนบายด้านพลังงาน-ลดค่าครองชีพ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2 ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2 ต่อจากครั้งที่แล้ว โดยวันพรุ่งนี้ (21 ต.ค.) จะนำเสนอมาตรการท่องเที่ยวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ส่วนการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมตามนโยบาย Quick Big Win ของกระทรวงพลังงาน ในการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน และหวังว่านโยบายของกระทรวงพลังงานในวันนี้จะมีส่วนช่วยหาแนวทางลดค่าครองชีพให้กับประชาชนและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้เป็นการเตรียมพร้อมด้านพลังงานให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะมาลงทุนในประเทศไทย ให้สอดรับกับที่นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้หารือกับทาง บีโอไอ ที่ได้เร่งรัดให้บริษัทจากต่างประเทศที่ได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมให้เข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทย ซึ่งปัจจัยสำคัญ คือ ต้องมีพลังงานด้านไฟฟ้าให้เพียงพอ วันนี้จึงได้มีการเชิญ ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง มาร่วมรับฟังด้วย เพื่อมารับนโยบายช่วยกันขับเคลื่อน และ ผลักดัน ในแต่ละหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดำเนินการต่อไป
อย่างไรก็ตาม นายอนุทิน ยังแจ้งกับที่ประชุมถึงโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ว่า การลงทะเบียนในวันนี้ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความสนใจและการชื่นชมจากประชาชน