"สาธิต" นั่งปธ.สรรหาผู้สมัครปชป. ชูการเมืองคุณภาพสู้กระสุน เปิดรับออนไลน์-ตั้งแพลตฟอร์มตรวจสอบ

“สาธิต” นั่งประธานสรรหาผู้สมัคร ปชป. ชูธง “การเมืองคุณภาพ ” สู้ “กระสุน” เตรียมเปิดรับสมัครผ่าน Google Form และสร้างแพลตฟอร์มตรวจสอบ
วันนี้ (20 ต.ค. 2568) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายสาธิต ปิตุเตชะ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. เชิญคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครฯ ร่วมประชุมนัดแรกหลังรับตำแหน่ง พร้อมเปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ตามนโยบายของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคฯ ที่ต้องการสร้าง “ประชาธิปัตย์ยุคใหม่” เพื่อต่อสู้กับ "กระสุน" ด้วย "การเมืองคุณภาพ"
ประธานกรรมการสรรหาฯ กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้สมัครที่กำลังจะคัดเลือกอย่างเข้มข้นว่า จะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในการเป็นผู้แทนและเข้าใจประชาชน โดยมีคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดคือ 1. ต้องเสียสละตัวเอง และพร้อมขาดทุนในทางการเมือง การเป็นตัวแทนประชาชนจะต้องไม่ให้คิดในเชิงธุรกิจ ไม่คิดในเชิงผลประกอบการ แต่จะต้องมีความเชื่อมั่นกับการรับใช้ประชาชน 2. ต้องเป็นผู้มีความสามารถเฉพาะตัวและเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ พรรคจะส่งเสริมให้ผู้สมัครได้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด การสื่อสาร และการปรับกลยุทธ์ทางสังคม เพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ที่ใช้ทุน โดยยืนยันว่าเป็นการทำงานการเมืองแบบ “เสียสละ มีคุณภาพ เป็นสีขาว”
นายสาธิต กล่าวถึงช่องทางการรับสมัครว่า เพื่อให้ผู้ที่มีอุดมการณ์สามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุด พรรคจะดำเนินการผ่านระบบ "หลังบ้าน" เป็นหลัก โดย 1.เปิดรับสมัครผ่านช่องออนไลน์ สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมอุดมการณ์ ทั้งในแง่สมาชิกพรรค และผู้สมัคร สส. ทั้ง 2 ระบบ (บัญชีรายชื่อ/ เขตเลือกตั้ง) โดยจะมีการกำหนดสถานที่ให้มายืนยันตัวตนต่อไป 2.ตั้งแพลตฟอร์มให้ประชาชนตรวจสอบ คณะกรรมการฯ ชุดนี้จะเปิดช่องทางให้พี่น้องประชาชนสามารถส่งข้อมูล เชิงลบหรือเชิงบวก ของผู้สมัครที่สนใจเข้ามาให้พรรคได้ตรวจสอบตั้งแต่ต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่เข้ามาร่วมงานกับประชาธิปัตย์เป็นคนดีมีคุณภาพจริง