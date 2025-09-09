เพื่อไทยประกาศพร้อมเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง

นายดนุพร ปุณณกันต์ โฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงผลการประชุมประจำสัปดาห์ ว่า ก่อนที่จะมีการประชุม สส. ในเวลา 15.00 น. พรรคเพื่อไทยได้มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคคณะใหญ่ โดยมีนางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นประธาน
ทั้งนี้ ก่อนเริ่มประชุม กรรมการบริหารพรรค และแกนนำพรรค ได้ให้กำลังใจหัวหน้าพรรคให้ผ่านเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ไปให้ได้ ซึ่งหัวหน้าพรรคมีกำลังใจดีและเข้มแข็ง โดยใช้เวลาพูดคุยอยู่ประมาณ 5 นาที จากนั้นได้เข้าสู่ระเบียบวาระของกรรมการบริหารพรรค
เรื่องแรก หัวหน้าพรรคได้เตรียมความพร้อมนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยวันนี้ได้มีการนำคำสั่งเก่ามาดูเรื่องการตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร คณะกรรมการที่จะทำเรื่องแนวทางนโยบายในการหาเสียง รวมถึงได้มีการนำตารางวันที่มานั่งพิจารณาว่าจะเข้าสู่ช่วงเลือกตั้งเมื่อใด ฉะนั้นวันนี้ถือเป็นการประกาศเดินหน้า เพื่อเข้าสู่การเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ซึ่งพรรคเพื่อไทยจะเตรียมความพร้อมในเรื่องของผู้สมัครให้ทันภายในกลางเดือนหน้า เพื่อให้มีผู้สมัครครบทั้ง 400 เขต ส่วนจังหวัดไหนที่มีผู้สมัครเพิ่มเติมจากที่เป็น สส. เก่า จะเดินหน้าทำงานทันที ขณะเดียวกัน จะมีการเชิญแกนนำพรรค อาทิ นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มาเป็นมันสมองเพื่อคิดนโยบายพรรคในการหาเสียงครั้งหน้าต่อไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพูดคุยถึงเรื่อง สส. ที่เป็นสมาชิกที่ได้ทำการโหวตสวนมติของพรรคเพื่อไทย ที่ประชุมจึงได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินัยและจริยธรรมของพรรค เป็นผู้พิจารณา เพราะถือมีความผิดชัดเจนว่าโหวตขัดกับมติของพรรคเพื่อไทย ดังนั้นพรรคจะดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อให้มีความชัดเจนกับประชาชน
ขณะเดียวกัน นางสาวแพทองธาร ได้กำชับให้ สส. ร่วมเป็นองค์ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้ ที่จะมีกฎหมายสำคัญ เสนอโดยพรรคเพื่อไทย ถือเป็นการกำชับในฐานะฝ่ายค้านที่เข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎร
ส่วนนโยบายพรรคเพื่อไทยที่เคยทำในขณะที่เป็นรัฐบาล หลังจากนี้จะทำอย่างไรต่อ นายดนุพร กล่าวว่า นโยบายต่างๆ ที่ผ่านสภา เช่น หวยเกษียณ รวมถึงกฎหมายรถไฟ้าตลอดสาย 20 บาท ก็จะติดตามว่ารัฐบาลชุดใหม่จะดำเนินการต่ออย่างไร และหากอะไรที่ผ่านสภาแล้ว รัฐบาลใหม่ไม่ได้นำไปดำเนินการต่อ หรืออะไรที่มีประโยชน์กับประชาชน พรรคเพื่อไทยก็จะนำกลับมาทำใหม่