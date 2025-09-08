"นริศ" ปัดแตกหัก "เฉลิมชัย" ลาออกปชป.เพื่อช่วยลูกลุยการเมืองปัดคั่วรมต. รับสัมพันธ์ “ศักดิ์ดา” กว่า 40 ปี

“นริศ” ยันลาออก ปชป. ไม่มีแตกหัก “เฉลิมชัย” แต่เพื่อทุ่มทำพื้นที่พัทลุงช่วยลูกชาย “ร่มธรรม” สู้ศึกเลือกตั้งสุดดุเดือด ปัดข่าวคั่วเก้าอี้ รมต. ซัดคนละเรื่องกับการเมืองใหญ่ ย้ำสัมพันธ์ “ศักดิ์ดา” พี่น้องป่าไม้กว่า 40 ปี ย้ำหนุน “อนุทิน” คือจุดยืนส่วนตัว เปิดทางเดินการเมืองลูกอย่างเต็มที่
วันนี้ (8ก.ย.) นายนริศ ขำนุรักษ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์ชี้แจงกรณีลาออกจากสมาชิกและทุกตำแหน่งในพรรคว่า ไม่ได้มีความขัดแย้งกับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคและอดีตรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยืนยันความสัมพันธ์ยังดีเหมือนเดิม แต่ตัดสินใจลาออกเพราะต้องการลงมาทำพื้นที่เลือกตั้งเขต 3 จ.พัทลุง ที่บุตรชาย นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็น ส.ส. เนื่องจากการแข่งขันสูงมาก
นายนริศ ระบุว่า ในช่วงเวลาที่เหลือเพียง 4 เดือนก่อนเลือกตั้ง จำเป็นต้องลงมาเฝ้าพื้นที่ช่วยลูกชายดูแลฐานเสียง ซึ่งหากยังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค ปชป. จะต้องทำงานที่กรุงเทพฯ ไม่สามารถลงมาพื้นที่ได้เต็มที่ จึงตัดสินใจลาออกเพื่อเปิดโอกาสให้พรรคหาคนอื่นมาทำหน้าที่แทน พร้อมย้ำว่าไม่เกี่ยวข้องกับกระแสข่าวโควตารัฐมนตรีในรัฐบาลใหม่
ส่วนความสัมพันธ์กับนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย นายนริศชี้ว่าเป็นรุ่นน้องโรงเรียนป่าไม้แพร่ รู้จักคุ้นเคยกันกว่า 40 ปี ยืนยันไม่เคยพูดจะไปเป็นรัฐมนตรี เพียงแต่เคยรับปากว่าจะช่วยงานหากนายศักดาได้เป็นรัฐมนตรีเท่านั้น ไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งทางการเมืองใด ๆ
นายนริศ ยังกล่าวถึงกรณีที่นายร่มธรรม บุตรชาย โหวตสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีว่า เป็นคนละเรื่องกับการลาออกของตน เพราะ ส.ส.ร่มธรรมมีจุดยืนชัดเจนว่าไม่เคยโหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกฯ จากพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าจะเป็นนายเศรษฐา ทวีสิน หรือน.ส.แพทองธาร ชินวัตร อีกทั้งเห็นด้วยกับแนวทางพรรคประชาชนที่ต้องการยุบสภาและแก้รัฐธรรมนูญเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนมากกว่า ยืนยันว่าขณะนี้นายร่มธรรมยังคงเป็น ส.ส.พัทลุง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ ส่วนอนาคตจะเดินหน้าอย่างไร ต้องประเมินสถานการณ์ใหม่เมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นอีกครั้ง