“กัณวีร์” ฉะเขมรกลาง IPU ปากประกาศจะให้โลกรอดพ้นจากทุ่นระเบิด แต่ลอบวางใหม่จนทหารไทยบาดเจ็บ เผย กก.ออตตาวารับเรื่องแล้ว

“กัณวีร์” จวกเขมรกลางวงประชุม IPU ประกาศสวยหรูจะให้โลกรอดพ้นจากทุ่นระเบิดในปี 2567 แต่กลับบางทุ่นระเบิดใหม่จนทหารไทยบาดเจ็บ 6 นาย เผย กก.อนุสัญญาออตตาวา รับเรื่องจากไทยแล้ว กำลังตรวจสอบ คาดผลออกเร็วๆ นี้
เมื่อคืนวันที่ 20 ต.ค.นายกัณวีร์ สืบแสง สส.บัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรม ซึ่งร่วมคณะไปประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา(IPU)ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวัติเซอร์แลนด์ ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก กัณวีร์ สืบแสง Kannavee Suebsang ว่า “ผมไม่ได้ใช้เวทีมาต่อว่าหรือทำให้อับอาย แต่ยกปัญหาให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นว่า การเคารพ ยึดมั่น และปฏิบัติตามอนุสัญญาออตตาวา หรือ Anti-Personal Mine Ban Convention (APMBC) เป็นเรื่องสำคัญ แต่ 2 เดือนที่ผ่านมา เราพบว่ากัมพูชาได้ละเมิดด้วยการวางทุ่นระเบิดใหม่ ทำให้ทหารไทยบาดเจ็บถึง 6 นาย
“ผมได้พูดเรื่องนี้ในวงประชุมกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ IPU- 12 Plus ซึ่งมี 47 ประเทศสมาชิก พูดคุยในหัวข้อ Protecting Humanity in the Times of War: Strengthened Political Engagement - การคุ้มครองมนุษยชาติในเวลาสงคราม ที่ต้องใช้การมีส่วนร่วมทางการเมือง
“ผมได้บอกกับที่ประชุมถึงการที่ไทยกำลังเผชิญกับการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ ที่ต้องชี้ให้เห็นว่า เราให้สัญญาอะไรไว้ก็ต้องทำตามสัตยาบันทางการเมืองระหว่างประเทศที่เราให้ไว้ เราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องเคารพกฏหมาย แต่ฝ่ายบริหารที่ไปปฏิบัติ ไม่ยึดมั่น ต่อการให้สัตยาบันแล้วจะทำอย่างไร !!
“มันเป็นสิ่งที่น่าถากถางว่า ได้มีการไปกล่าวถึง “คำประกาศเสียมราฐ–อังกอร์ (Siem Reap – Angkor Declaration) ที่เสียมราฐ ประเทศกัมพูชาร่วมกันว่าโลกเราจะปลอดพ้นจากทุ่นระเบิดในปี 2567 แต่สุดท้ายกัมพูชาเป็นคนวางทุ่นระเบิดใหม่ ทำให้ทหารไทยบาดเจ็บ 6 ราย เราในฐานะรัฐสภา จะทำอย่างไร !!”
“ผมย้ำในที่ประชุมอยากให้ทุกคนยึดมั่น กรอบอนุสัญญาออตตาวา และการเคารพกฏหมายระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรม
“โดย Mr.Juan Carlos Ruan, Director, Implementation Support Unit of the APMBC ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้อนุสัญญาออตตาวานี้ ตอบในที่ประชุมว่า เรื่องนี้ได้ถูกส่งให้คณะกรรมการภายใต้อนุสัญญาฯ แล้วเพื่อไปพิสูจน์ตามที่ไทยได้ร้องขอมาว่าเป็นการกระทำผิดตามคำมั่นของกัมพูชาหรือไม่ และไทยก็ได้ร้องขอให้ เลขาธิการสหประชาชาติ ตรวจสอบในเรื่องการวางทุ่นระเบิดใหม่ในกรณีประเทศไทยและกัมพูชาอีกทางหนึ่ง ซึ่งผลของทั้ง 2 ทางจะออกมาเร็วๆ นี้ หากต้องมีการส่งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงลงพื้นที่ตรวจสอบ ก็จะมีในเร็ววันนี้เช่นกัน
“ผมได้ตามมาทวงถามเวทีโลกถึงการที่ไทยได้รับผลกระทบจากการไม่ยึดมั่นในคำสัญญาระหว่างประเทศของกัมพูชาในเรื่องทุ่นระเบิด และจะตามต่อไปครับ นี่คือการทำงานการเมืองระหว่างประเทศ ที่ต้องเข้าถึงจุดศูนย์กลางของเวที และต้องสอบถามถึงความคืบหน้า ครั้งหน้าหากมีโอกาสก็จะถามต่อท่านเลขาธิการสหประชาขาติด้วยเช่นกัน
“คนเราหากไม่ยึดมั่นในคำสัตย์ ต้องได้รับผลตามมาอย่างแน่นอนครับ” นายกัณวีร์ ระบุ.