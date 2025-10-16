ปธน.เกาหลียอดคำหวานคุย “อนทิน” ชี้ไทยคือมิตรร่วมรบ สองชาติต่างคุ้นเคยกันเพราะคนไทยเป็นสมาชิก K-pop หลายคน

ประธานาธิบดีเกาหลีใต้หยอดคำหวาน หลังโทรคุย “อนุทิน” บอกไทยคือมิตรประเทศส่งกำลังร่วมรบเป็นชาติแรกๆ เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่คนเกาหลีไปเยือนมากที่สุด และมีสมาชิก K-pop เป็นคนไทย เผยเร่งหารือเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแบบรอบด้าน หวังได้ข้อตกลงโดยเร็ว
วันที่ 16 ต.ค.ภายหลังจากพูดคุยทางโทรศัพท์กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย นายอี แช มย็อง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้โพสต์ข้อความใน X ชื่อบัญชี 이재명 ว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างสูงที่ได้ต่อสายพูดคุยกับท่านอนุทิน นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก
“ประเทศไทยเป็นมิตรประเทศของเราที่ได้ตัดสินใจส่งกองกำลังมาร่วมรบในสงครามเกาหลีเป็นประเทศแรกๆ และในวันนี้ประเทศไทยยังเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของเราที่มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทางด้านอาเซียน APEC หรือในเวทีพหุภาคีอื่นๆ
“นอกจากนั้น ประเทศไทยเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชนชาวเกาหลีไปเยือนมากที่สุด และเรามีความคุ้นเคยกันและกันเนื่องจากมีสมาชิกนักร้องวง K-pop ที่เป็นคนไทยร่วมอยู่ด้วยหลายวง
“ผมและท่านนายกฯ อนุทินได้แลกเปลี่ยนความเห็นต่างๆ และมองว่าเรายังมีศักยภาพในการจะพัฒนาความร่วมมืออีกมาก โดยเฉพาะเรื่องความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแบบรอบด้าน เราทั้งสองจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาข้อตกลงให้ได้ในเร็ววัน
“ท่านนายกฯ อนุทินยังได้แสดงความสนับสนุนต่อความพยายามของสาธารณรัฐเกาหลีที่พยายามผ่อนคลายความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีเพื่อเริ่มการเจรจาใหม่ระหว่างเหนือกับใต้ แรงสนับสนุนแบบนี้จากมิตรประเทศเป็นกำลังใจสำคัญกับเรามาก
“หวังว่าจะได้พบกับท่านนายกฯ อนุทินในที่ประชุมผู้นำอาเซียนและประชุมสุดยอดผู้นำ APEC ที่จะมีขึ้นในเดือนนี้”