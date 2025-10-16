นายกฯ หารือ ปธน.เกาหลีใต้ ยันไทยยินดีร่วมจัดการปัญหาสแกมเมอร์ในกัมพูชา

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กวันนี้ (16 ต.ค.) โดยระบุว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับ นายอี แช มย็อง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ระหว่างเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยประเทศเกาหลีใต้ยินดี และสนใจที่จะลงทุนในประเทศไทย ขณะเดียวกัน ประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมือกับเกาหลีใต้ เพื่อจัดการปัญหาขบวนการสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาด้วย
ขณะเดียวกัน นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า บรรยากาศการสนทนาระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เป็นไปอย่างอบอุ่น มีหลายประเด็นในการหารือ โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์พหุภาคี
ขณะเดียวกัน นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า บรรยากาศการสนทนาระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เป็นไปอย่างอบอุ่น มีหลายประเด็นในการหารือ โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์พหุภาคี