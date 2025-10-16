"อนุทิน" โทรคุย ปธน.เกาหลีใต้ ตอบรับร่วมประชุมเอเปก พร้อมร่วมมือปราบสแกมเมอร์

ปธน.เกาหลีใต้ โทรศัพท์ยินดีกับนายกฯ เข้ารับตำแหน่ง ชมไทยมีศักยภาพเศรษฐกิจ นักลงทุนเกาหลี เพิ่มการลงทุนในไทย พร้อมขอบคุณที่ช่วยเหลือชาวเกาหลีโดนหลอกลวงในพม่า ด้านนายกฯ ตอบรับเข้าร่วมประชุมเอเปค 2025 ปลายเดือนนี้ พร้อมแสดงเจตจำนงร่วมมือปราบสแกมเมอร์
วันนี้ (16 ต.ค.) เวลา 15.30 น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หารือทางโทรศัพท์กับนายอี แช มย็อง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในระหว่างการเยือน สปป. ลาว อย่างเป็นทางการ
นายกรัฐมนตรีขอบคุณประธานาธิบดีเกาหลีใต้สำหรับสารแสดงความยินดี พร้อมตอบรับเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค พร้อมย้ำว่าไทยและเกาหลีใต้เป็นมิตรแท้ต่อกันมาอย่างยาวนานกว่า 70 ปี นับตั้งแต่ไทยได้ร่วมรบในสงครามเกาหลี จึงหวังที่จะใช้โอกาสเดินทางไปเกาหลีใต้ในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค
โดยประธานาธิบดีเกาหลีย้ำว่า ไม่เคยลืมความเสียสละของทหารไทยในสงครามเกาหลี พร้อมขอบคุณที่ตอบรับเข้าร่วมการประชุมเอเปคที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพ โดยชื่นชมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างสองประเทศ
นายกรัฐมนตรีย้ำ ไทยให้ความสำคัญในการแสวงหาความร่วมมือกับเกาหลีใต้ โดยตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกัน 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งปัจจุบันการค้าระหว่างสองประเทศมีมูลค่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยได้ขอให้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ช่วยเร่งรัดให้มีการสรุปผลการเจรจา FTA โดยเร็ว เพื่อเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนระหว่างกัน นอกจากนี้ไทยยังต้องการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่เกาหลีใต้มีความโดดเด่น เช่น พลังงานสะอาด ดิจิทัล และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
นายกรัฐมนตรียังยินดีกับแนวโน้มการลงทุนจากเกาหลีใต้ที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา อาทิ โครงการของบริษัทฮุนได COSMAX และ LH ซึ่งจะสร้างนิคมอุตสาหกรรมเกาหลีแห่งแรกในประเทศไทย และพร้อมสนับสนุนให้มีการลงทุนเพิ่มเติมต่อไป พร้อมรับรองว่าจะดูแลนักลงทุนเกาหลีใต้อย่างเต็มที่ และขอให้แจ้งข้อจำกัดใด ๆ มาได้ตลอดเวลา
โอกาสนี้ ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ได้กล่าวถึงความสนใจลงทุนของภาคเอกชนเกาหลีในไทยมากขึ้น
ผู้นำทั้งสองยังหารือถึงความร่วมมือในระดับภูมิภาค โดยไทยสนับสนุนบทบาทของเกาหลีใต้ในอาเซียน และยินดีที่ไทยได้รับหน้าที่เป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-เกาหลีใต้วาระปัจจุบัน
ขณะที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวขอบคุณที่ไทยเคยช่วยชาวเกาหลีใต้ที่ถูกหลอกลวงในเมียนมา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า ไทยพร้อมให้ความร่วมมือในการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างเต็มที่
“ก่อนการสิ้นสุดการสนทนาทางโทรศัพท์ ผู้นำทั้งสองฝ่ายต่างเชิญอีกฝ่ายให้มาเยือนประเทศตนเอง และชักชวนกันมาชิมอาหารไทยและอาหารเกาหลี ซึ่งเป็นที่นิยมของคนทั้งสองประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายหวังที่จะได้พบปะกันในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่มาเลเซีย และต่อด้วยการประชุมเอเปคที่เกาหลีใต้ในไม่ช้านี้ โดยบรรยากาศการพูดคุยตลอดการหารือเป็นไปอย่างอบอุ่น เป็นมิตร และสะท้อนถึงสายสัมพันธ์ใกล้ชิดของผู้นำทั้งสองประเทศ” นายสิริพงศ์กล่าว