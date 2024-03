“ศุภมาส” หารือผู้บริหารเอกชนด้านเทคโนโลยีแนวหน้าของเกาหลีใต้ ดึงร่วมพัฒนา AI เพื่อการศึกษาไทย หนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.67 นาย Kevin Im ผู้บริหาร SiliconCube Co ., Ltd และ นาย Dongwoo Lee ผู้บริหาร AST Co.,Ltd สาธารณรัฐเกาหลี เข้าพบ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อร่วมหารือหัวข้อ AI เพื่อการศึกษา (AI for Education) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผอ.กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กขค.) เข้าร่วม ที่ห้องประชุมรัฐมนตรี อว. ชั้น 2 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวง อว.น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า การหารือดังกล่าวมีการนำเสนอการใช้งาน AI ในจัดการเรียนการสอนในสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีผู้ใช้งานกว่า 5,000,000 ราย ใน 12 เขตพื้นที่การศึกษา มุ่งเน้นในการเรียนการสอนและการเรียนรู้แบบวัดตัวตัดโดยใช้ AI การสร้างระบบนิเวศของเนื้อหาการเรียนรู้ การพัฒนาหนังสือเรียนแบบดิจิทัล และสามารถใช้งานในรูปแบบออฟไลน์ได้ รวมถึงหารือการร่วมวิจัยและพัฒนาการใช้งาน AI ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของประเทศไทย โดย AI เพื่อการศึกษาหรือ AI for Education นี้จะเป็นกลไกหนึ่งในการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิตแห่งชาติ (National Credit Bank) ตามแนวทางการศึกษาแห่งอนาคต“กระทรวง อว. ในฐานะหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนคณะกรรมการ AI แห่งชาติ โดยมี สวทช. ร่วมเป็นฝ่ายเลขานุการ มีความสนใจในประเด็นที่นำเสนอ โดยจะมีการหารือร่วมกันเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดสำหรับการใช้งานในประเทศไทย พร้อมทั้งขอให้ทางสาธารณรัฐเกาหลีอนุญาตให้สิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ AI เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ได้ทดลองใช้ รวมถึงจะมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการใช้งานร่วมกันต่อไป” น.ส.ศุภมาส กล่าว