"อนุทิน" ยันไร้ปัญหา ภูมิใจไทยไม่ได้เป็นร่างหลักแก้ไข รธน.

"อนุทิน" เผยใช้เวลาในสภา 10 นาที ทำหน้าที่ สส. ย้ำไม่มีปัญหาหากร่างแก้ไข รธน.ของภูมิใจไทยไม่ได้เป็นร่างหลัก
วันที่ 15 ต.ค.เวลา 19.22 น. นายอนุทิน ชาญวีกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินลงจากห้องประชุมสภา ภายหลังจากการลงมติเลือกร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นร่างหลักในพระราชบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญ พร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า ตนขึ้นไปลงมติทัน ทำหน้าที่ไม่บกพร่อง ก่อนย้ำว่าขึ้นไปทัน สบายๆ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคภูมิใจไทยมีการมอนิเตอร์การลงมติอย่างไรบ้าง นายอนุทินกล่าวว่า ไม่ได้มอนิเตอร์ โหวตกันตามหน้าที่
เมื่อถามว่า หากวันนี้ร่างของพรรคภูมิใจไทยแพ้ร่างของพรรคประชาชนจะมีปัญหาหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีปัญหา