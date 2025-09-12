"ภูมิธรรม"ไม่ติด ป.ป.ช.ชง ครม.ทบทวนระเบียบราชทัณฑ์

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เสนอคณะรัฐมนตรีทบทวนระเบียบราชทัณฑ์ กันการเอื้อประโยชน์นักโทษบางราย ซึ่งตรงกับช่วงที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถูกจำคุกพอดี ว่า ไม่เป็นไร เป็นอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ใครมีอำนาจหน้าที่อย่างไร ก็พิจารณาทำไปให้ดีที่สุด ซึ่งคงไม่ทันคณะรัฐมนตรีชุดตนเอง ก็ให้รัฐบาลใหม่ว่ากันไป
เมื่อถามย้ำว่าเป็นการบังเอิญในช่วงที่นายทักษิณ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ความบังเอิญมีเยอะเหลือเกิน ถ้าตอบคำถามทุกความบังเอิญคงเหนื่อยแย่