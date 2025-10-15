นายกฯรับลูก "บวรศักดิ์" เลือกตั้ง 29 มี.ค. 69 ตามไทม์ไลน์ พ่วงประชามติต้องคุยกับกกต.ด้วย

"อนุทิน" บอก เลือกตั้ง 29 มี.ค. 69 เป็นไปตามไทม์ไลน์ หลัง "บวรศักดิ์" แจงกลางสภา ชี้พ่วงประชามติต้องคุยกับกกต.ด้วย
วันนี้ (15ต.ค.) ที่รัฐสภาเมื่อเวลา 14.40 น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงไทม์ไลน์ระหว่างการประชุมรัฐสภา โดยระบุจะเลือกตั้ง ในวันที่ 29 มีนาคม 2569 ว่า เป็นร่างที่นายบวรศักดิ์ได้วางไว้ ถือเป็นไปตามไทม์ไลน์
เมื่อถามว่าจะเป็นการทำประชามติการแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมไปด้วยใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ต้องไปคุยกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ด้วย