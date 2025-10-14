“อนุทิน” แจงเปลี่ยนใช้รถส่วนตัว เหตุรถหุ่มเกาะประจำตำแหน่งยุค "ลุงตู่" เสียงออกซิเจนดังจนแบตฯหมด

นายกฯ แจง เปลี่ยนใช้งานรถส่วนตัว เหตุ รถหุ่มเกาะประจำตำแหน่ง สมัย "ลุงตู่" เสียงออกซิเจนดัง จนแบตฯหมด แถมบ่นมันหนัก แย้มชอบนั่งรถตุ๊กตุ๊ก
วันนี้ (14ต.ค.) เมื่อเวลา 14.35 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เปิดเผยก่อนเดินทางออกจากอาคารรัฐสภาถึงการเปลี่ยนการใช้งานจากรถยนต์ประจำตำแหน่ง Mercedes-Benz S600 Guard Sedan Long สีดำ มาเป็นรถยนต์ส่วนตัวโรลส์รอยซ์ ทะเบียน วอ3333 กรุงเทพมหานคร ว่า รถประจำตำแหน่งเป็นรถที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เคยใช้งานเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกฯ ซึ่งรถคันดังกล่าวมีเสียงออกซิเจนดังจนแบตเตอรี่หมด ตนก็ไม่รูัว่าไปเกี่ยวอะไรกัน เลยเปลี่ยนเอารถส่วนตัวมาใช้ก่อน โดยรถประจำตำแหน่งคงไม่ได้ใช้งานมานาน และตนเองก็ใช้รถส่วนตัวจนชิน
เมื่อถามว่า หากรถคันดังกล่าวซ่อมเสร็จ จะนำกลับมาใช้หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า มันเป็นรถหุ้มเกราะ มันหนัก
เมื่อถามว่า แล้วทำไมถึงเลือกนำมาใช้งาน นายกฯ กล่าวว่า ทางทำเนียบรัฐบาลส่งมาให้ใช้
เมื่อถามว่า เป็นเพราะนายกฯ เคยบ่นอยากใช้รถประจำตำแหน่งใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า “โอ้ย ผมชอบนั่งรถตุ๊กตุ๊ก”