"สีหศักดิ์" ไม่กังวล "กัน" เปิดซาวด์ผีชายแดน แต่ห่วง 4 ประเด็น เตรียมคุยกัมพูชาที่มาเลเซีย 17 ต.ค.นี้

"สีหศักดิ์" ย้ำ การเจรจากัมพูชา กำลังเป็นไปด้วยดี ขอสร้างบรรยากาศเอี้ออำนวย ไม่กังวลปมฉายภาพยนต์-ซาวด์ผีชายแดนสระแก้ว แต่ห่วง 4 ประเด็นที่ต้องกับกัมพูชา หวังเดินหน้าความสัมพันธ์ เตรีมเยือนมาเลเซีย 17 ต.ค.นี้
วันที่ 14 ต.ค.ที่รัฐสภา นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงความคืบหน้าการเดินทางไปหารือกับประเทศมาเลเซีย ต่อการแก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งต่อไปว่า ตอนนี้การเจรจาเป็นไปด้วยดี ซึ่งยังมีอีกสองประเด็นที่จะไปพูดคุยกับมาเลเซียเพิ่มเติม คาดว่าจะเดินทางไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย วันที่17 ต.ค.นี้
เมื่อถามถึงกรณีที่กัมพูชาจะไปร้ององค์กรระหว่างประเทศ กรณีที่ไทยฉายภาพยนตร์ และเปิดเสียงหลอนในพื้นที่บ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ตนไม่ได้กังวลในเรื่องนี้ แต่กังวลในเรื่องที่พูดคุยกันใน4-5เรื่อง ที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นเรื่องสําคัญ ถ้าเราจะเดินหน้าในความสัมพันธ์ ก็มีอยู่ 4 เรื่องที่จะคุยกับกัมพูชา
เมื่อถามถึงกรณีที่นักวิชาการแสดงความกังวลเรื่องสิทธิมนุษยชนจากการเปิดภาพยนตร์และเสียงหลอน นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เราก็ต้องไปดูถ้าอะไรที่ขัดแย้ง กับพันธกรณีสิทธิมนุษยชน ก็ไปดูกันอีกที
เมื่อถามว่าส่วนตัวมองเรื่องนี้อย่างไร นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ตอนนี้การเจรจากําลังเดินหน้า เรื่องของอธิปไตยเราก็ต้องมุ่งมั่นรักษา แต่ตรงไหนที่จะสร้างบรรยากาศการเจรจาให้คืบหน้าไปด้วยดี
เมื่อถามว่าการเปิดภาพยนตร์และเสียงหลอนซึ่งเปิดอยู่ในแผ่นดินไทย นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ตนขอมุ่งการพูดคุยกับกัมพูชาก่อน อะไรที่ทําให้บรรยากาศการพูดคุยไปได้ดี ไม่มีการเพิ่มประเด็นให้ยุ่งยาก ตนก็อยากให้เป็นอย่างนั้น
เมื่อถามว่ามาเลเซียได้ซักถามถึงกรณีบ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว หรือไม่ นายสีหศักดิ์กล่าวว่า ไม่ได้ซักถาม เขามุ่งในประเด็นที่เป็นปัญหาหลักในตอนนี้ ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันเพื่อให้การพูดคุยเป็นไปได้ด้วยดี
เมื่อถามว่า กรณีกัมพูชานําปราสาทตาเมือธมและปราสาทตาควาย อําเภอพนมดงรัก จ.สุรินทร์ขึ้นสู่ศาลโลก นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ยังไม่ได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้ ตอนนี้เรานําทุกอย่างเข้าสู่การประชุมทวิภาคีก่อน