พบ ทหารกัมพูชา เพิ่มกำลังมากผิดปกติบริเวณชายแดนบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว

สระแก้ว – พบกำลังทหารเขมร เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างผิดปกติบริเวณแนวชายแดนบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ขณะฝ่ายไทยส่งโดรนบินตรวจสอบไม่พบชาวบ้านรวมตัวแต่กลับมีกำลังทหารแน่น
วันนี้ ( 30 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ว่าพบความเคลื่อนไหวของกำลังทหารกัมพูชาแบบผิดสังเกตุ โดยพบว่าจำนวนกำลังพลที่ประจำจุดเพิงพักหลังคาสีฟ้า มีเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกวัน
จากเดิมที่จะมีกำลังทหารกัมพูชา ประจำการอยู่ประมาณ 10-20 นายเท่านั้น
แต่ในเช้าวันนี้กลับพบว่ามีกำลังทหาร ยืนตรึงกำลังและสับเปลี่ยนเวรยามประมาณ 30-40 นาย สร้างความสนใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ทหารไทย ที่คอยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ได้ใช้โดรนขึ้นบินสำรวจบริเวณแนวชายแดนในจุดสำคัญ โดยเฉพาะบริเวณจุดสแลนด์สีดำทั้ง 2 จุดที่บ้านหนองหญ้าแก้ว และบ้านหนองจาน ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นพื้นที่ที่มีการรวมตัวกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของชาวกัมพูชา แต่ในเช้าวันนี้กลับไม่พบการเคลื่อนไหวของชาวกัมพูชาในพื้นที่ดังกล่าว
ส่วนบรรยากาศโดยรวมบริเวณพื้นที่ชายแดนสระแก้วในช่วงเช้าที่ผ่านมา ยังคงสงบเรียบร้อยไม่ปรากฏเหตุวุ่นวายใด ๆ มีเพียงกำลังทหารกัมพูชาที่ปรับเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ
ทำให้ฝ่ายความมั่นคงไทย ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นทั้งจากบนพื้นดินและการลาดตระเวนทางอากาศ เพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น
ด้านแหล่งข่าวฝ่ายความมั่นคง ย้ำว่าแม้สถานการณ์ยังไม่พบการเคลื่อนไหวของประชาชนหรือกลุ่มการเมืองฝั่งกัมพูชา แต่การเพิ่มจำนวนกำลังทหารในพื้นที่ถือเป็นสัญญาณที่ต้องติดตาม โดยเฉพาะในห้วงเวลาที่บรรยากาศความสัมพันธ์ชายแดนยังอยู่ในภาวะเปราะบาง...