“อามินทร์” เผย “ธรรมนัส" สั่งเร่งตรวจสอบเหตุลอยแพผู้แสวงบุญที่หาดใหญ่ หามาตรการป้องกันเกิดเหตุซ้ำ

“อามินทร์” เผย รองนายกฯ ธรรมนัส สั่งเร่งตรวจสอบเหตุลอยแพผู้แสวงบุญกว่า 100 ชีวิต ที่หาดใหญ่ พร้อมเร่งหามาตรการป้องกันเกิดซ้ำรอย
วันนี้ (13 ต.ค.) นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สส.นราธิวาส พรรคกล้าธรรม กล่าวว่า ตนได้รับรายงานว่า มีกลุ่มพี่น้องมุสลิมกว่า 100 คน ที่มีกำหนดเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ต้องประสบปัญหาถูกยกเลิกการเดินทางกะทันหัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้ผู้แสวงบุญจำนวนมากเดือดร้อนทั้งในด้านค่าใช้จ่าย การเตรียมตัว และความรู้สึกศรัทธาที่ถูกกระทบอย่างรุนแรง
นายอามินทร์ กล่าวต่อว่า แม้ว่าบริษัทผู้จัดทัวร์ จะออกมารับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยอ้างว่า ไม่ได้ทำการจองตั๋วตามกำหนด ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ตามแผน และจะรับผิดชอบต่อความเสียหาย โดยจะคืนเงินและชดเชยให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 เดือนแล้วก็ตาม แต่เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงิน หรือค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียว มันเกี่ยวข้องกับความศรัทธา และความเชื่อมั่นของพี่น้องผู้แสวงบุญต้องวางแผนการเดินทางมานาน
“ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้ผมในฐานะตัวแทนของพี่น้องมุสลิม เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องมุสลิมทุกคน และที่สำคัญต้องหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต" นายอามินทร์ กล่าว