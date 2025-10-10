“ธรรมนัส“ ลงตากรับฟังปัญหาผู้เลี้ยงโค กระบือ เร่งแก้วิกฤติราคาต้องปรับขึ้น 80 ต่อโลใน 3 เดือน

รมว.เกษตรฯ นำทีม รมต.เยือน จ.ตาก รับฟังปัญหาผู้ประกอบการ-เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ เร่ง มาตรการแก้วิกฤติราคาสัตว์ ลั่น ต้องปรับขึ้น 80 ต่อโล ภายใน 3 เดือน
เมื่อวันที่ (10 ต.ค. 2568) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ และนายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงคณะผู้บริหารทั้ง 2กระทรวง ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดตาก ซึ่งมี สส.พรรคกล้าธรรม ได้แก่ นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สส.ตาก,นายจีรเดช ศรีวิราช สส.พะเยา และนายปกรณ์ จีนาคำ สส.แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ โดยคณะได้เดินทางไปพบปะผู้ประกอบการเลี้ยงโค กระบือ และเกษตรกรที่ สหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด ตำบลแม่กาษา และโรงเรียนแม่กุวิทยาคม ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานจากกรมปศุสัตว์ อาทิ โค กระบือ แพะ และแกะ รวมถึงติดตามความคืบหน้าการพัฒนาด้านการเกษตรบริเวณชายแดน
ร.อ.ธรรมนัส ได้กล่าวกับเกษตรกรในพื้นที่ช่วงหนึ่งว่าจังหวัดตาก โดยเฉพาะอำเภอแม่สอด ถือเป็นศูนย์กลางการค้าโค กระบือ ระหว่างชายแดนไทย–เมียนมา
มีมูลค่าการค้าสูงและเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้เกษตรกร ตนได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องเกษตรกรผ่านไปยัง สส.ในหลายจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน เช่น พะเยา และแม่ฮ่องสอน ซึ่งอาชีพเลี้ยงโคถือเป็นอาชีพดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาหลายรุ่น แต่ปัจจุบันวัวราคาตกต่ำ เกษตรกรที่ปลูกพืชขายเป็นอาหารสัตว์ก็หนักเช่นเดียวกัน วงจรอาชีพตรงนี้มันถูกตัดออกไปในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้เกษตรกรขาดรายได้ ประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างหนัก
”ผมได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ทั้งสองท่าน รวมถึงกรมปศุสัตว์ เร่งหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคนม เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และผมก็ได้สั่งการไปยังอธิบดีกรมปศุสัตว์แล้วว่า ให้มีมาตรการที่จะช่วยเหลือทุกกลุ่ม เป้าหมายคือ เราต้องการให้ราคาโคเนื้อยกเพดานไต่ระดับขึ้นในกรอบระยะเวลาควิกวินที่กระทรวงเกษตรต้องทำ ภายใน 3 เดือนนี้ต้องเห็นชัดเจนว่า ราคาโคที่ฟาร์มจะต้อง 80 บาทต่อกิโลกรัม ไม่ใช่เฉพาะโคอย่างเดียว แพะที่พี่น้องชาวมุสลิมเลี้ยงกันและนิยมบริโภคก็เช่นเดียวกัน ผมจะเร่งผลักดันให้เห็นผลก่อนสิ้นปีนี้ ซึ่งวันนี้ก็ได้รับความพึงพอใจจากผู้ประกอบการ และเกษตรกรเป็นอย่างดี“ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
นายภาคภูมิ กล่าวถึงปัญหาราคาวัวตกต่ำที่เกิดขึ้นมายาวนานว่า ปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากไม่สามารถนำเข้าวัวจากประเทศเพื่อนบ้านได้ เรื่องนี้มีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยเกษตรกรหลายคนเชื่อว่าการนำเข้าวัวหรือพืชผลทางการเกษตร อาจทำให้ราคาภายในประเทศตกต่ำ แต่ตนเชื่อว่า กลุ่มต่อต้านน่าจะเบาลง เนื่องจากต้องเปิดโอกาสให้ทดลองหลายแนวทาง วันนี้ ร.อ.ธรรมนัส จะมาช่วยกันทำให้ราคาวัวสูงขึ้น